Что делать, если вас укусил уж
Ужи – неядовитые змеи. Но они питаются лягушками и мелкими рептилиями, и зубы после еды не чистят, так что при укусе в ранку могут попасть вредные микробы.
Поэтому первая помощь понадобится и в этом случае.
Чтобы никто не кусал: Как избежать укуса змеи
Что делать при укусе неядовитой змеи?
- Промойте рану проточной теплой водой с мылом.
- Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком.
- Наложите чистую сухую повязку.
- Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка.
Уж может переносить бактерии
Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи?
- Закапывать в рану раствор марганца.
- Проводить электросудорожную терапию.
- Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы.
- Есть змеиное мясо.
А что поможет: Что делать, если укусила змея: первая помощь
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Источник: Здоров'я 24
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