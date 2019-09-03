Что делать, если вас укусил уж

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Укусил уж
Укусил уж / commons.wikimedia.org

Ужи – неядовитые змеи. Но они питаются лягушками и мелкими рептилиями, и зубы после еды не чистят, так что при укусе в ранку могут попасть вредные микробы.

Поэтому первая помощь понадобится и в этом случае.

Чтобы никто не кусал: Как избежать укуса змеи

Что делать при укусе неядовитой змеи?

  1. Промойте рану проточной теплой водой с мылом.
  2. Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком.
  3. Наложите чистую сухую повязку.
  4. Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка.

Вуж може переносити бактерії
Уж может переносить бактерии

Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи?

  • Закапывать в рану раствор марганца.
  • Проводить электросудорожную терапию.
  • Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы.
  • Есть змеиное мясо.

 А что поможет: Что делать, если укусила змея: первая помощь

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Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: Здоров'я 24
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