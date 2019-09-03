Что делать, если вас укусил уж

Ужи – неядовитые змеи. Но они питаются лягушками и мелкими рептилиями, и зубы после еды не чистят, так что при укусе в ранку могут попасть вредные микробы.

Поэтому первая помощь понадобится и в этом случае. Чтобы никто не кусал: Как избежать укуса змеи Что делать при укусе неядовитой змеи? Промойте рану проточной теплой водой с мылом. Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком. Наложите чистую сухую повязку. Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка.

Уж может переносить бактерии Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи? Закапывать в рану раствор марганца.

Проводить электросудорожную терапию.

Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы.

Есть змеиное мясо. А что поможет: Что делать, если укусила змея: первая помощь Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.