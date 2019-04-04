Почему ребенок скрежетает зубами во сне

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Скрежет зубов у детей во сне
Скрежет зубов у детей во сне / blog.mumzworld.com/

У большинства детей в возрасте до 7 лет наблюдается скрежет зубами, который чаще всего возникает ночью.

Скрип зубами называется "бруксизм". Это очень распространенная проблема, встречается она у подавляющего большинства детей.

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О чем свидетельствует скрежет зубами во сне?

Обычно нет никаких причин, которые приводят к бруксизму. Существует утверждение, что причиной скрежета зубами являются глисты. Откуда пошел этот миф – совершенно непонятно.

Никакой логики в этом нет. То есть у ребенка, который скрежетает зубами во сне глисты могут быть. Но точно с такой же вероятностью они могут у ребенка, никогда зубами не скрежещет.

Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих
Медицинская наука пока не имеет четких причин скрежета зубов у детей и взрослых

Что делать, если ребенок скрежетает зубами?

Заниматься скрежетом зубов у детей нужно тогда, когда этот скрежет приводит к повреждению эмали зубов. В этой ситуации родители должны обратиться за помощью к стоматологу, который имеет специальные накладки на зубы, которые предохраняют их от скрежета.

Врач отмечает, что в периоды интенсивного роста, когда организму необходимо большое количество кальция, могут возникать эпизоды повышенной нервной возбудимости, связанные с дефицитом кальция. Одним из проявлений такой возбудимости может быть скрип зубами.

Родителям необходимо проанализировать количество кальция в рационе ребенка и возможно обсудить с педиатром о употреблении дополнительных препаратов, содержащих кальций.

Бруксизм возникает почти всегда у детей младше 7 лет, иногда может усиливаться при тревожности ребенка или после перенесенного стресса.

Бруксизм не связан с поведенческими расстройствами, если нет никаких других симптомов. В большинстве случаев бруксизм полностью проходит до 7 лет, когда молочные зубы начинают замещаться постоянными.

Що робити, коли дитина скреготить зубами
Что делать, когда ребенок скрежетает зубами

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Дети Гигиена Стоматология
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