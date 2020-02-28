Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
В этой статье мы будем вести речь о том, что делать, когда эти признаки вы почувствовали у себя или увидели у человека рядом.
В предыдущем материале, мы акцентировали внимание на том как распознать инсульт и почему это заболевание возникает.
Подготовке материала помогли врачи Инсультного центра клиники "Оберег". Центр оказывает неотложную помощь и лечение при сосудистой катастрофе – инсульте. Также Центр принимает пациентов на реабилитацию, для чего оборудован по лучшим международным образцам (приспособлены палаты, залы физической реабилитации и эрготерапии). Согласно статистике, порядка 60-80% тех пациентов клиники, которые из-за инсульта потеряли способность ходить, снова встали на ноги – это соответствует показателям соответствующих отделений в Европейском Союзе.
Итак, если вы заподозрили у кого-то или у себя признаки инсульта – необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Худшее в этой ситуации – ждать, что симптомы пройдут сами, ведь возможность оказать эффективную помощь и восстановить кровоснабжение мозга сохраняется лишь 4,5-6 часов, после чего участки мозга, к которым не поступает кровь, умирают.
Чрезвычайно важно, чтобы "скорая", которую вызвали, доставила пациента с подозрением на инсульт в специализированное отделение вроде "Оберега", где врач сможет осуществить все необходимые мероприятия – сделать осмотр пациента, выполнить ряд диагностических тестов с целью определения типа инсульта (ишемический или геморрагический) и сделать компьютерную или магнито-резонансную томографию головы, без которой невозможно увидеть, что происходит в мозге и назначить правильное лечение. Если в отделении все это успеть сделать, то появляется возможность, например, растворить тромб в случае ишемического инсульта, что восстановит кровоснабжение мозга и увеличит вероятность полного выздоровления пациента. Вот почему так важно до приезда "скорой" максимально точно выяснить время когда начались симптомы инсульта.
Что делать до приезда скорой помощи
- Человек может перестать говорить до прибытия медперсонала, поэтому вы должны расспросить у него всю необходимую информацию. Расспросите или зафиксируйте время, когда начались первые симптомы (слабость, проблемы с речью, нарушения зрения, сильная головная боль, нарушение равновесия). Также важно узнать, есть ли у человека какие-то сопутствующие заболевания, например, гипертония, диабет, принимал ли он какие-то лекарства и имеет аллергию, особенно на какие-то препараты.
- Если больной потерял сознание или не может самостоятельно передвигаться – отнесите его в более подходящее и удобное место для ожидания кареты скорой помощи и положите на бок для облегчения дыхания и уменьшения риска захлебнуться. То, что больных с инсультом нельзя переносить – ошибка, которую распространяют неспециалисты!
- Не давайте человеку любые лекарства, вы ведь не знаете, какой именно это тип инсульта и чем он вызван.
- Не давайте больному ничего пить или есть. Инсульт может вызвать мышечную слабость во всем теле, а иногда и паралич. Если появятся трудности с глотанием, человек может задохнуться.
- Если есть возможность, измерьте артериальное давление и уровень глюкозы и запишите показатели и время в которое вы их измерили – это дополнит картину для врача.
Во время инсульта главное быстро оказать профессиональную медицинскую помощь / Unsplash
Реабилитация после инсульта и почему важно сразу начать лечение и отбросить мифы
Если в течение первых нескольких часов пациент не получил необходимого лечения, или случай был таким, что ничего не возможно было сделать, определенные участки мозга, которые отвечают за те или иные функции организма – умирают. Их не возможно восстановить никакими лекарствами несмотря на то, что люди склонны верить в такие мифы.
Статистика свидетельствует, что примерно 30-40% украинцев, которые пережили инсульт, умирают в течение первого месяца после приступа. По данным Минздрава, примерно у 75% выживших пациентов возникают серьезные осложнения, приводящие к ограничению определенных функций и инвалидности. Однако в Западной Европе этот показатель разительно меньше – 25-30%. Это свидетельствует о том, что если человек имеет возможность обратиться к хорошим специалистам для реабилитации, неврологические нарушения можно снизить до минимума. При хорошем лечении и соблюдении всех требований, у человека есть высокие шансы вернуться к прежней жизни.
Поэтому крайне важно после приступа сразу лечиться, не пренебрегать советами врачей и не стесняться менять их, если чувствуете в каких-то моментах недостаток профессионализма. Ведь если не провести реабилитацию вовремя, последствия болезни могут стать необратимыми. Особенно если пользоваться ложными представлениями о болезни.
По Украине ходит миф, что правильное лечение при инсульте заключается в постоянном назначении "капельницы" с лекарствами.
В июне 2019 года Минздрав Украины заявил, что требования к больницам по лечению инсультов с 2020 года будут повышаться. Опыт Инсультного центра универсальной клиники "Оберег", в котором работает группа высококвалифицированных специалистов: неврологи, специалисты по физической реабилитации (кинезотерапевти и эрготерапевты), специалисты по восстановлению языка и речи (логопеды), нейропсихологи, диетологи и специально обученный медицинский персонал среднего звена может быть использован в других больницах.
Как жить после инсульта: советы врачей для пациентов и их семьи
Прежде всего важно, чтобы человека осмотрел специалист по инсульту, который убедится, что диагноз установили правильно и профилактика назначена соответствующая. Кроме того, отдельные специалисты, например, физические терапевты, логопеды и психологи, должны дать консультацию, как правильно ухаживать за человеком, чтобы реабилитация была более эффективной, а условия жизни менее сложными. К примеру, если человек передвигается только на коляске – родным необходимо научиться безопасно его пересаживать в тележку или если назначили определенные упражнения – необходимо помочь пациенту их выполнять, и тому подобное.
Также врачи советуют искать поддержку единомышленников. Например, в Украине существует организация, которая называется "Пациенты против инсульта". Это люди, которые перенесли инсульт, объединились и общаются между собой. Благодаря общению, они становятся друг для друга не только примером, но и делятся важной информацией, которая облегчает жизнь – где можно приобрести те или иные товары, без которых не могут обойтись пациенты, которые живут с последствиями инсульта, где можно пройти курс реабилитации, и тому подобное.
Во время восстановления после инсульта для больного важна поддержка
Профилактика инсульта
Лучший способ профилактики инсульта – это здоровое питание и регулярная физическая активность. Кроме того, необходимо бросить курить и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Эти золотые правила помогут уменьшить риск инсульта или его повторения.
Запомните, что:
- Свыше 6 грамм соли в день и чрезмерное употребление жирной пищи и сахара приводит к образованию атеросклеротических бляшек и повышает артериальное давление, что является двумя главными причинами инсульта.
- Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень холестерина и сохранить артериальное давление на должном уровне. Если же вы пережили инсульт, вам необходимо обсудить план физической активности с врачом.
- Курение является одним из крупнейших факторов риска инсульта. Курение делает кровь более густой, повышает артериальное давление, уменьшает количество кислорода в крови, что делает возникновения инсульта более вероятным.
- Чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления и спровоцировать нерегулярное сердцебиение. Кроме того, алкогольные напитки высококалорийны, что может привести к ожирению. Известно, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск инсульта более чем в 3 раза.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.