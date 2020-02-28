Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия

В этой статье мы будем вести речь о том, что делать, когда эти признаки вы почувствовали у себя или увидели у человека рядом.

В предыдущем материале, мы акцентировали внимание на том как распознать инсульт и почему это заболевание возникает.

Подготовке материала помогли врачи Инсультного центра клиники "Оберег". Центр оказывает неотложную помощь и лечение при сосудистой катастрофе – инсульте. Также Центр принимает пациентов на реабилитацию, для чего оборудован по лучшим международным образцам (приспособлены палаты, залы физической реабилитации и эрготерапии). Согласно статистике, порядка 60-80% тех пациентов клиники, которые из-за инсульта потеряли способность ходить, снова встали на ноги – это соответствует показателям соответствующих отделений в Европейском Союзе.

Итак, если вы заподозрили у кого-то или у себя признаки инсульта – необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Худшее в этой ситуации – ждать, что симптомы пройдут сами, ведь возможность оказать эффективную помощь и восстановить кровоснабжение мозга сохраняется лишь 4,5-6 часов, после чего участки мозга, к которым не поступает кровь, умирают.

Чрезвычайно важно, чтобы "скорая", которую вызвали, доставила пациента с подозрением на инсульт в специализированное отделение вроде "Оберега", где врач сможет осуществить все необходимые мероприятия – сделать осмотр пациента, выполнить ряд диагностических тестов с целью определения типа инсульта (ишемический или геморрагический) и сделать компьютерную или магнито-резонансную томографию головы, без которой невозможно увидеть, что происходит в мозге и назначить правильное лечение. Если в отделении все это успеть сделать, то появляется возможность, например, растворить тромб в случае ишемического инсульта, что восстановит кровоснабжение мозга и увеличит вероятность полного выздоровления пациента. Вот почему так важно до приезда "скорой" максимально точно выяснить время когда начались симптомы инсульта.

Что делать до приезда скорой помощи

Человек может перестать говорить до прибытия медперсонала, поэтому вы должны расспросить у него всю необходимую информацию. Расспросите или зафиксируйте время, когда начались первые симптомы (слабость, проблемы с речью, нарушения зрения, сильная головная боль, нарушение равновесия). Также важно узнать, есть ли у человека какие-то сопутствующие заболевания, например, гипертония, диабет, принимал ли он какие-то лекарства и имеет аллергию, особенно на какие-то препараты.



Если больной потерял сознание или не может самостоятельно передвигаться – отнесите его в более подходящее и удобное место для ожидания кареты скорой помощи и положите на бок для облегчения дыхания и уменьшения риска захлебнуться. То, что больных с инсультом нельзя переносить – ошибка, которую распространяют неспециалисты!



Не давайте человеку любые лекарства, вы ведь не знаете, какой именно это тип инсульта и чем он вызван.



Не давайте больному ничего пить или есть. Инсульт может вызвать мышечную слабость во всем теле, а иногда и паралич. Если появятся трудности с глотанием, человек может задохнуться.



Если есть возможность, измерьте артериальное давление и уровень глюкозы и запишите показатели и время в которое вы их измерили – это дополнит картину для врача.



Во время инсульта главное быстро оказать профессиональную медицинскую помощь / Unsplash

Реабилитация после инсульта и почему важно сразу начать лечение и отбросить мифы

Если в течение первых нескольких часов пациент не получил необходимого лечения, или случай был таким, что ничего не возможно было сделать, определенные участки мозга, которые отвечают за те или иные функции организма – умирают. Их не возможно восстановить никакими лекарствами несмотря на то, что люди склонны верить в такие мифы.

Фломин Юрий Владимирович – врач-невролог, заведующий инсультным центром "Оберег" “Лекарства не могут вернуть к жизни утраченные нейроны головного мозга. Именно поэтому нужен долгий и сложный путь реабилитации. Если бы у нас были такие лекарства, которые могли бы легко исправить последствия инсульта – мы были бы счастливы. Но, к сожалению, пока что медицина до такого не дошла. Люди верят, что существует легкий способ победить болезнь. Но это похоже на веру в сказочную живую воду или молодильные яблоки. И именно на этой вере основывается, к сожалению, широкое использование украинцами средств без научно доказанной эффективности".

Статистика свидетельствует, что примерно 30-40% украинцев, которые пережили инсульт, умирают в течение первого месяца после приступа. По данным Минздрава, примерно у 75% выживших пациентов возникают серьезные осложнения, приводящие к ограничению определенных функций и инвалидности. Однако в Западной Европе этот показатель разительно меньше – 25-30%. Это свидетельствует о том, что если человек имеет возможность обратиться к хорошим специалистам для реабилитации, неврологические нарушения можно снизить до минимума. При хорошем лечении и соблюдении всех требований, у человека есть высокие шансы вернуться к прежней жизни.

Поэтому крайне важно после приступа сразу лечиться, не пренебрегать советами врачей и не стесняться менять их, если чувствуете в каких-то моментах недостаток профессионализма. Ведь если не провести реабилитацию вовремя, последствия болезни могут стать необратимыми. Особенно если пользоваться ложными представлениями о болезни.

По Украине ходит миф, что правильное лечение при инсульте заключается в постоянном назначении "капельницы" с лекарствами.

Гаврилив Ирина Романовна – врач-невролог инсультного центра "Оберег" “Когда 10 лет назад открылся Инсультный центр в клинике "Оберег", в течение первых двух лет от пациентов чаще всего звучали вопросы вроде такого: "Почему нам не ставят капельницы, почему не используют нейропротективные средства?", "Почему вы нас поднимаете так быстро, мы же еще не отлежали своих 14 дней?". Такими сильными оказались эти стереотипы и представления про правильное лечение. "Это приходилось каждый раз объяснять и порой это приводило и к конфликтам. Пациенты считали, что если мы их не "капаем", то лечиться у нас нет смысла. Это такой психологический барьер, который очень отличал нас от других больниц. Сейчас это уже не такой актуальный вопрос. Когда пациенты поступают, то уже не настаивают ни на каких капельницах, кроме единичных случаев. И никого уже не удивляет то, что мы можем поднимать пациента на вторые сутки после инсульта. Между тем капельница – это не более, чем просто путь введения медикамента. Любые медикаменты можно вводить различными путями: внутривенно, внутримышечно, перорально или даже через прямую кишку. Ни один из этих путей не имеет каких-то выраженных преимуществ. В принципе, если человек может спокойно глотать и принимать лекарства внутрь, то нет необходимости проводить капельницы. Есть только отдельные случаи, когда нам нужно быстро доставить вещества в кровь, например, при инфекционных осложнениях это могут быть антибиотики”.

В июне 2019 года Минздрав Украины заявил, что требования к больницам по лечению инсультов с 2020 года будут повышаться. Опыт Инсультного центра универсальной клиники "Оберег", в котором работает группа высококвалифицированных специалистов: неврологи, специалисты по физической реабилитации (кинезотерапевти и эрготерапевты), специалисты по восстановлению языка и речи (логопеды), нейропсихологи, диетологи и специально обученный медицинский персонал среднего звена может быть использован в других больницах.

Как жить после инсульта: советы врачей для пациентов и их семьи

Прежде всего важно, чтобы человека осмотрел специалист по инсульту, который убедится, что диагноз установили правильно и профилактика назначена соответствующая. Кроме того, отдельные специалисты, например, физические терапевты, логопеды и психологи, должны дать консультацию, как правильно ухаживать за человеком, чтобы реабилитация была более эффективной, а условия жизни менее сложными. К примеру, если человек передвигается только на коляске – родным необходимо научиться безопасно его пересаживать в тележку или если назначили определенные упражнения – необходимо помочь пациенту их выполнять, и тому подобное.

Фломин Юрий Владимирович – врач-невролог, заведующий инсультным центром "Оберег" “Помощь семьи для пациента с инсультом чрезвычайно важна. Некоторые пациенты, у которых есть любовь, забота и помощь семьи, удивляют нас тем, чего достигли. Они достигают той степени восстановления, которая казалась в начале нам маловероятным. Но благодаря поддержке и пониманию, что ты нужен и тебя не бросили на произвол судьбы, они находят новый смысл своей жизни. А когда жизнь наполнена смыслом, она выглядит совсем другой. Поэтому семья должна помогать человеку найти новый смысл жизни, несмотря на некоторые физические ограничения”.

Также врачи советуют искать поддержку единомышленников. Например, в Украине существует организация, которая называется "Пациенты против инсульта". Это люди, которые перенесли инсульт, объединились и общаются между собой. Благодаря общению, они становятся друг для друга не только примером, но и делятся важной информацией, которая облегчает жизнь – где можно приобрести те или иные товары, без которых не могут обойтись пациенты, которые живут с последствиями инсульта, где можно пройти курс реабилитации, и тому подобное.



Во время восстановления после инсульта для больного важна поддержка

Профилактика инсульта

Лучший способ профилактики инсульта – это здоровое питание и регулярная физическая активность. Кроме того, необходимо бросить курить и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Эти золотые правила помогут уменьшить риск инсульта или его повторения.

Запомните, что:

Свыше 6 грамм соли в день и чрезмерное употребление жирной пищи и сахара приводит к образованию атеросклеротических бляшек и повышает артериальное давление, что является двумя главными причинами инсульта.

Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень холестерина и сохранить артериальное давление на должном уровне. Если же вы пережили инсульт, вам необходимо обсудить план физической активности с врачом.

Курение является одним из крупнейших факторов риска инсульта. Курение делает кровь более густой, повышает артериальное давление, уменьшает количество кислорода в крови, что делает возникновения инсульта более вероятным.

Чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления и спровоцировать нерегулярное сердцебиение. Кроме того, алкогольные напитки высококалорийны, что может привести к ожирению. Известно, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск инсульта более чем в 3 раза.

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