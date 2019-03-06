Что делать при укусе пчелы

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Что делать при укусе пчелы

Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции. С помощью несложных методов можно уменьшить дискомфорт и снизить риск опасных последствий.

Стоит помнить, что пчелы нападают на человека исключительно в целях самозащиты, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

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Итак, аллергические реакции можно разделить на несколько подтипов:

  1. Общие аллергические реакции с проявлениями на коже (крапивница).
  2. Местная аллергическая реакция (в месте контакта с аллергеном).
  3. Аллергическая реакция по типу отека Квинке.
  4. Анафилактический шок.

Общие аллергические реакции с проявлениями на коже не несут угрозы для жизни. Местная аллергическая реакция может переходить в аллергическую реакцию по типу отека Квинке и та, в свою очередь, в анафилактический шок.

Что такое местная аллергическая реакция? Это боль в месте укуса, отек, покраснение, появление зуда. Аллергическая реакция по типу отека Квинке – отек лица и шеи, что может сопровождаться отеком дыхательных путей. Анафилактический шок – резкое снижение артериального давления в ответ на контакт с аллергеном. Часто заканчивается смертью.

Бджола
Укусы насекомых могут вызвать аллергию

Что делать при укусе насекомого?

  1. При наличии жала – удаляем его.
  2. На место укуса прикладываем холод.
  3. При возникновении местных аллергических реакций – едем в больницу, и в дороге начинаем лечение.

Первое, что следует использовать – антигистаминный препарат – Эдем, Цитрин, Димедрол, Супрастин и тд, если же пациент – ребенок, то необходимо использовать сироп.

При возникновении отека Квинке – вызываем скорую, а также – для взрослых – 12 мг дексаметазона, для детей – свеча Ректодельт. При возникновении анафилактического шока – вызов скорой и сердечно-легочная реанимация.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Аллергия Лечение
Источник: 24 Канал
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