Что делать при укусе пчелы
Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции. С помощью несложных методов можно уменьшить дискомфорт и снизить риск опасных последствий.
Стоит помнить, что пчелы нападают на человека исключительно в целях самозащиты, пишет Всеукраинский союз парамедиков.
Читайте также: Как остановить кровотечение и оказать первую помощь
Итак, аллергические реакции можно разделить на несколько подтипов:
- Общие аллергические реакции с проявлениями на коже (крапивница).
- Местная аллергическая реакция (в месте контакта с аллергеном).
- Аллергическая реакция по типу отека Квинке.
- Анафилактический шок.
Общие аллергические реакции с проявлениями на коже не несут угрозы для жизни. Местная аллергическая реакция может переходить в аллергическую реакцию по типу отека Квинке и та, в свою очередь, в анафилактический шок.
Что такое местная аллергическая реакция? Это боль в месте укуса, отек, покраснение, появление зуда. Аллергическая реакция по типу отека Квинке – отек лица и шеи, что может сопровождаться отеком дыхательных путей. Анафилактический шок – резкое снижение артериального давления в ответ на контакт с аллергеном. Часто заканчивается смертью.
Укусы насекомых могут вызвать аллергию
Что делать при укусе насекомого?
- При наличии жала – удаляем его.
- На место укуса прикладываем холод.
- При возникновении местных аллергических реакций – едем в больницу, и в дороге начинаем лечение.
Первое, что следует использовать – антигистаминный препарат – Эдем, Цитрин, Димедрол, Супрастин и тд, если же пациент – ребенок, то необходимо использовать сироп.
При возникновении отека Квинке – вызываем скорую, а также – для взрослых – 12 мг дексаметазона, для детей – свеча Ректодельт. При возникновении анафилактического шока – вызов скорой и сердечно-легочная реанимация.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.