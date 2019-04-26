Что есть после тренировки: советы диетолога

31 Читати новину українською
Что есть после тренировки
Что есть после тренировки / unsplash.com

Питание после тренировки – наиболее спорный вопрос, который обсуждается с тренерами и врачами. До сих пор эксперты не могут прийти к однозначному ответу.

Считается, что еда после тренировки мешает процессу сжигания жира, поэтому 2 часа после тренировки нельзя есть. Диетолог Альбина Комиссарова отметила, что это ошибочное утверждение.

Читайте также: Супрун назвала диету, которая нормализует уровень холестерина и вес

На самом деле, организм сжигает жир в течение 23 часов после тренировки, а не час во время нее, потому ключевую роль играет диета в течение всего дня, а не в течение получаса после тренировки.

via GIPHY

Существует утверждение о том, что якобы существует белковое (углеводное) окно – это когда после интенсивной тренировки ваш организм настолько быстро сжигает калории, что можно себе позволить пончики, фаст-фуд и много чего еще непозволительно калорийного.

На самом деле – "окно" есть лишь после тренировки натощак, в другое время большой роли оно не сыграет.

Что нужно есть после тренировки

В течение 2-х часов после тренировки желательно белково-углеводный прием пищи (например, рыба и рис, овощи). Но если есть не хочется – заставлять себя не надо, стоит соблюдать баланс в течение дня и этого будет достаточно.

Есть ли разница в питании после кардио / силового?

В целом, нет. Кардио требует большего количества углеводов. Но нужно учесть чувство голода, если его нет – не стоит есть.

Есть ли разница в питании для похудения / набора веса?

Есть разница только в дневном балансе, в наборе веса больше калорий, белка, жиров, углеводов. Именно после тренировки разницы в питании нет.

via GIPHY

Если тренировки очень поздно, можно есть?

Если хочется, то диетолог советует есть. Можно даже сложные углеводы. Если не хочется – есть не стоит.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня
6872
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 680
Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
25 апреля 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
Світлана Попова 1151
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
476
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 2019
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 249
Новости
Больше новостей
Залиште відгук