Что есть после тренировки: советы диетолога

Питание после тренировки – наиболее спорный вопрос, который обсуждается с тренерами и врачами. До сих пор эксперты не могут прийти к однозначному ответу.

Считается, что еда после тренировки мешает процессу сжигания жира, поэтому 2 часа после тренировки нельзя есть. Диетолог Альбина Комиссарова отметила, что это ошибочное утверждение.

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На самом деле, организм сжигает жир в течение 23 часов после тренировки, а не час во время нее, потому ключевую роль играет диета в течение всего дня, а не в течение получаса после тренировки.

Существует утверждение о том, что якобы существует белковое (углеводное) окно – это когда после интенсивной тренировки ваш организм настолько быстро сжигает калории, что можно себе позволить пончики, фаст-фуд и много чего еще непозволительно калорийного.

На самом деле – "окно" есть лишь после тренировки натощак, в другое время большой роли оно не сыграет.

Что нужно есть после тренировки

В течение 2-х часов после тренировки желательно белково-углеводный прием пищи (например, рыба и рис, овощи). Но если есть не хочется – заставлять себя не надо, стоит соблюдать баланс в течение дня и этого будет достаточно.

Есть ли разница в питании после кардио / силового?

В целом, нет. Кардио требует большего количества углеводов. Но нужно учесть чувство голода, если его нет – не стоит есть.

Есть ли разница в питании для похудения / набора веса?

Есть разница только в дневном балансе, в наборе веса больше калорий, белка, жиров, углеводов. Именно после тренировки разницы в питании нет.

Если тренировки очень поздно, можно есть?

Если хочется, то диетолог советует есть. Можно даже сложные углеводы. Если не хочется – есть не стоит.

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