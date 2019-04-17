Что нужно знать о гемофилии
17 апреля – Всемирный день борьбы с гемофилией. Это заболевание, при котором кровь теряет способность нормально сворачиваться.
Поэтому жизнь и здоровье пациентов с гемофилией зависит от препаратов свертывания крови, говорится на официальной странице Минздрава в Facebook.
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Пациенты нуждаются в постоянном доступе к лечению, ведь кровотечение может начаться у них в любой момент. При постоянном (профилактическом) введении препаратов свертывания крови 2-3 раза в неделю, люди могут вести обычный образ жизни – ходить в детский сад, в школу, получать высшее образование, работать, путешествовать, жениться и рожать здоровых детей.
Типы гемофилии и родственные заболевания
Существует три типа гемофилии: A, B и C.
- Тип А обусловлен дефицитом фактора свертывания крови VIII (классическая гемофилия);
- Тип B обусловлен дефицитом фактора свертывания крови IX;
- Гемофилия типа С вызвана дефицитом фактора свертывания крови
Гемофилия – нарушение свертывания крови
Классической гемофилией типов А и В болеют преимущественно мужчины. Женщина является лишь носителем мутировавшего гена. Если у женщины-носителя снижен уровень VIII фактора, ей диагностируют легкую степень гемофилии А.
Чем опасна гемофилия
- Самая главная угроза – кровотечения.
- Наиболее опасны: желудочно-кишечные, почечные, брюшные, носовые или горловые кровотечения, а также кровоизлияние в головной мозг.
- Кровотечения могут вызвать даже незначительные травмы.
- Кровоизлияния в суставы не угрожают жизни, но вызывают сильную боль, разрушают суставы и приводят к инвалидности.
Какие симптомы должны насторожить родителей
Гемофилия является наследственным заболеванием, но в каждом третьем случае гемофилию вызывают спонтанные мутации, и ребенку впервые в семье диагностируют гемофилию.
Если вы заметили, что у ребенка кровоточат десна при прорезывании зубов, несколько часов не останавливается кровотечение после анализа крови, появляются синяки при отсутствии травмы или обширные гематомы при незначительной травме – обратитесь к гематологу.
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