Что нужно знать о гемофилии

17 апреля – Всемирный день борьбы с гемофилией. Это заболевание, при котором кровь теряет способность нормально сворачиваться.

Поэтому жизнь и здоровье пациентов с гемофилией зависит от препаратов свертывания крови, говорится на официальной странице Минздрава в Facebook.

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Пациенты нуждаются в постоянном доступе к лечению, ведь кровотечение может начаться у них в любой момент. При постоянном (профилактическом) введении препаратов свертывания крови 2-3 раза в неделю, люди могут вести обычный образ жизни – ходить в детский сад, в школу, получать высшее образование, работать, путешествовать, жениться и рожать здоровых детей.

Типы гемофилии и родственные заболевания

Существует три типа гемофилии: A, B и C.

Тип А обусловлен дефицитом фактора свертывания крови VIII (классическая гемофилия);

Тип B обусловлен дефицитом фактора свертывания крови IX;

Гемофилия типа С вызвана дефицитом фактора свертывания крови



Гемофилия – нарушение свертывания крови

Классической гемофилией типов А и В болеют преимущественно мужчины. Женщина является лишь носителем мутировавшего гена. Если у женщины-носителя снижен уровень VIII фактора, ей диагностируют легкую степень гемофилии А.

Чем опасна гемофилия

Самая главная угроза – кровотечения. Наиболее опасны: желудочно-кишечные, почечные, брюшные, носовые или горловые кровотечения, а также кровоизлияние в головной мозг. Кровотечения могут вызвать даже незначительные травмы. Кровоизлияния в суставы не угрожают жизни, но вызывают сильную боль, разрушают суставы и приводят к инвалидности.

Какие симптомы должны насторожить родителей

Гемофилия является наследственным заболеванием, но в каждом третьем случае гемофилию вызывают спонтанные мутации, и ребенку впервые в семье диагностируют гемофилию.

Если вы заметили, что у ребенка кровоточат десна при прорезывании зубов, несколько часов не останавливается кровотечение после анализа крови, появляются синяки при отсутствии травмы или обширные гематомы при незначительной травме – обратитесь к гематологу.

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