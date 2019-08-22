Что обязательно рассказать врачу во время приема

Чтобы пациент получил профессиональную помощь и правильное лечение, прежде всего, нужно придерживаться двух принципов.

Первое – это говорить только правду врачу. Второе - рассказывать только нужную информацию, отмечает врач Ольга Савонина.

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Что же обязательно нужно сказать врачу

ваши жалобы (не только по профилю специалиста, к которому вы пришли) ⠀ как давно вас это беспокоит, обследовались ли раньше, чем лечились и какой был эффект ваши хронические заболевания есть ли аллергическая реакция на любые лекарства какие были операции и травмы для женщин – менструальный цикл, менопауза какой объем воды выпиваете за день

Обязательно возьмите с собой на прием имеющиеся у вас обследования, анализы, виписку эпикризы из больниц.

Обязательно напишите список всех препаратов, которые вы принимали, с указанием дозы, кратности и времени приема (мешок с лекарствами брать с собой на прием не нужно!) лекарства писать все, включая витамины, бады и т д. И покажите этот список врачу.

Обязательно сообщите врачу, что для вас неприемлемо в рекомендациях.

Если что-то не понятно в назначении, то стоит переспросить медика еще раз. Качественный прием врача – это когда у пациента не осталось вопросов.

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