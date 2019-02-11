Что преимущественно снится людям: мужчинам, женщинам и детям

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Что снится людям
Что снится людям / pixabay.com

Мужчины и женщины видят сны по-разному, а еще сюжеты сновидений меняются с возрастом.

Детские сны полны эмоций. Детям часто снятся члены семьи и сверстники, в кошмарах фигурируют страшные животные, пишет Aeon со ссылкой на исследование нейробиологов и психологов.

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В юности сны больше похожи на молодежные и романтические комедии: человеку снятся друзья и любимые, причем социальные связи между ними выстраиваются не так, как в жизни.

В зрелом возрасте человеку свойственно видеть сны о творчестве, повседневных делах и юридических трудностях, включая вопросы наследства, утверждается в статье. А в пожилом возрасте людям снятся потусторонние силы и мертвые близки.

Сни
В разном возрасте – разные сны//unsplash.com

Если женщинам одинаково часто снятся люди обоих полов, то мужчины чаще видят во сне других мужчин. Самые яркие сновидения мы видим во время фазы быстрого сна (REM), которая характеризуется повышенной активностью головного мозга и быстрыми движениями глазных яблок. Под утро эти эпизоды могут длиться до 45 минут.

Сны парализованных или глухонемых от рождения ничем не отличаются от сновидений здоровых людей: пациенты сообщали исследователям, что во сне они могут слышать, говорить, ходить, бегать, плавать и летать.

Люди с диссоциативным расстройством идентичности действуют во сне от имени разных личностей, при этом нередко новая личность впервые заявляет о себе именно во сне.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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