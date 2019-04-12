Что такое "белая горячка" и почему возникает

44 Читати новину українською
"Белая горячка"
"Белая горячка" / pixabay.com

Похмелье – состояние, которое возникает вследствие злоупотребления алкогольными напитками, оно сопровождается неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота. Например, на утро после праздника.

Абстинентный синдром – группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих у алкоголиков, при полном прекращении приема алкоголя или снижении его дозы после длительного употребления, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Что такое стеснительный мочевой пузырь и почему возникает

В англоязычной литературе этот синдром называется "синдром отмены". Выделяют такие проявления алкогольного абстинентного синдрома (синдрома отмены алкоголя):

● Бессонница
● Тремор
● Легкое беспокойство
● Желудочно-кишечные расстройства, потеря аппетита
● Головная боль
● Обильное потоотделение
● Сердцебиение

via GIPHY

Симптомы обычно проявляются в течение шести часов после прекращения употребления алкоголя и часто развиваются, пока у пациентов все еще наблюдается значительная концентрация алкоголя в крови. Если абстиненция не прогрессирует, то они исчезают в течение 24-48 часов.

Белая горячка (алкогольный делирий)

Несмотря на то, что припадки алкогольной абстиненции могут показаться относительно безвредными, если их оставить без лечения, то развитие алкогольного делирия наблюдается почти у трети пациентов.

 
"Белая горячка" – симптомы
Галлюцинации, дезориентация, тахикардия, гипертония, гипертермия, возбуждение и потоотделение в условиях снижения или воздержания от алкоголя. Обычно начинается между 48 и 96 часами после последнего приема алкоголя и длится от одного до пяти дней

Смертность. При раннем выявлении и соответствующем лечении смертность от алкогольного делирия составляет менее 5 процентов. Смерть обычно происходит из-за аритмии, панкреатита, гепатита, повреждения центральной нервной системы или инфекции.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Телеканал "1+1" планирует подать в суд на Порошенко: причина иска
сегодня
4131
Теги: Новости Здоровье Здоровье Алкоголь Здоровая жизнь Медицина
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5549
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 15982
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1062
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 693
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 1128
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук