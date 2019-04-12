Что такое "белая горячка" и почему возникает

Похмелье – состояние, которое возникает вследствие злоупотребления алкогольными напитками, оно сопровождается неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота. Например, на утро после праздника.

Абстинентный синдром – группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих у алкоголиков, при полном прекращении приема алкоголя или снижении его дозы после длительного употребления, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Что такое стеснительный мочевой пузырь и почему возникает

В англоязычной литературе этот синдром называется "синдром отмены". Выделяют такие проявления алкогольного абстинентного синдрома (синдрома отмены алкоголя):

● Бессонница

● Тремор

● Легкое беспокойство

● Желудочно-кишечные расстройства, потеря аппетита

● Головная боль

● Обильное потоотделение

● Сердцебиение

Симптомы обычно проявляются в течение шести часов после прекращения употребления алкоголя и часто развиваются, пока у пациентов все еще наблюдается значительная концентрация алкоголя в крови. Если абстиненция не прогрессирует, то они исчезают в течение 24-48 часов.

Белая горячка (алкогольный делирий)

Несмотря на то, что припадки алкогольной абстиненции могут показаться относительно безвредными, если их оставить без лечения, то развитие алкогольного делирия наблюдается почти у трети пациентов.

"Белая горячка" – симптомы Галлюцинации, дезориентация, тахикардия, гипертония, гипертермия, возбуждение и потоотделение в условиях снижения или воздержания от алкоголя. Обычно начинается между 48 и 96 часами после последнего приема алкоголя и длится от одного до пяти дней

Смертность. При раннем выявлении и соответствующем лечении смертность от алкогольного делирия составляет менее 5 процентов. Смерть обычно происходит из-за аритмии, панкреатита, гепатита, повреждения центральной нервной системы или инфекции.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.