Что такое "белая горячка" и почему возникает
Похмелье – состояние, которое возникает вследствие злоупотребления алкогольными напитками, оно сопровождается неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота. Например, на утро после праздника.
Абстинентный синдром – группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих у алкоголиков, при полном прекращении приема алкоголя или снижении его дозы после длительного употребления, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
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В англоязычной литературе этот синдром называется "синдром отмены". Выделяют такие проявления алкогольного абстинентного синдрома (синдрома отмены алкоголя):
● Бессонница
● Тремор
● Легкое беспокойство
● Желудочно-кишечные расстройства, потеря аппетита
● Головная боль
● Обильное потоотделение
● Сердцебиение
Симптомы обычно проявляются в течение шести часов после прекращения употребления алкоголя и часто развиваются, пока у пациентов все еще наблюдается значительная концентрация алкоголя в крови. Если абстиненция не прогрессирует, то они исчезают в течение 24-48 часов.
Белая горячка (алкогольный делирий)
Несмотря на то, что припадки алкогольной абстиненции могут показаться относительно безвредными, если их оставить без лечения, то развитие алкогольного делирия наблюдается почти у трети пациентов.
Смертность. При раннем выявлении и соответствующем лечении смертность от алкогольного делирия составляет менее 5 процентов. Смерть обычно происходит из-за аритмии, панкреатита, гепатита, повреждения центральной нервной системы или инфекции.
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