Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
Геморрой очень неудобная проблема, впрочем, распространенная. Кто в группе риска, почему возникает проблема и как ее избежать – далее в материале Здоровье 24.
Геморрой не только вызывает неприятные ощущения, он может провоцировать многочисленные осложнения, в частности, стать причиной тромбоза или защемления геморроидальных узлов.
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Что такое геморрой
Геморрой – распространенное заболевание. Но точное количество больных неизвестнj, так как у большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно.
Исследование пациентов, проходивших плановый скрининг на колоректальный рак, обнаружило распространенность в 39%, при этом 55% пациентов не имели симптомов.
Геморрой чаще встречается у людей в возрасте от 45 до 65 лет.
Геморрой – это фактически варикозное расширение вен прямой кишки и нарушение циркуляции крови.
В области анального канала расположены особые венозные сплетения, так называемые геморроидальные тельца. В результате застоя крови и повышения внутрибрюшного давления они увеличиваются, превращаются в геморроидальные узлы и развивается геморрой. Геморроидальные узлы могут воспаляться, выпадать, кровоточить. Все это обусловливает основные симптомы геморроя (кровотечение, боль, воспаление, зуд).
Склонны к развитию заболевания люди, чья деятельность связана с физическими нагрузками, длительным сидением или наоборот стоянием на месте.
И часто риски возникновения заболевания определяет профессия.
Кто в группе риска
- водители;
- кассиры;
- программисты;
- бухгалтеры;
- секретари;
- офисные работники;
- грузчики и другие представители профессий, где надо применить силу;
- спортсмены силовых видов спорта.
Сейчас очень много профессий предусматривают сидячий образ жизни, кроме того, образ жизни у людей даже в нерабочее время тоже довольно пассивный.
Из-за того, что современная молодежь проводит много времени за компьютером, болезнь "молодеет", а потому среди пациентов нередко может быть и молодежь.
Симптомы гемороя
- Ощущение инородного тела в заднем проходе.
- Зуд и жжение.
- Покалывание и боли в заднем проходе.
- Выпадение или выпячивание геморроидальных узлов из ануса.
- Кровотечение из заднего прохода.
- Защемление узлов.
Как избежать геморроя
Профилактика геморроя состоит в соблюдении здорового образа жизни:
Следует придерживаться правильного питания – рацион должен быть сбалансированным и питательным, содержать клетчатку.
Хорошо, если вы имеете распорядок приемов пищи, ведь отлаженная работа желудочно-кишечного тракта снизит риск возникновения геморроя.
Важна физическая активность, особенно, если вы в зоне риска и проводите много времени сидя. Следует время от времени вставать, чтобы пройтись, хорошо выполнять несколько физических упражнений каждые 2 часа рабочего времени. Уделяйте время спорту вне рабочего времени, полезно для профилактики геморроя плавание, которое улучшает кровообращение.
Геморрой – это не простое заболевание и мнение о том, что его можно не лечить, а просто удалить, когда болезнь станет уже совсем невыносимой, не совсем верно.
Заболевание может иметь рецидивы. И чтобы минимизировать такую возможность, следует избегать хронических запоров, продолжительного сидения на унитазе, тяжелого физического труда, ожирения и малоподвижного образа жизни.
Лечение геморроя
Конечно, лучшее лечение – профилактика. Впрочем, что делать, если проблема уже возникла?
Распространенным в лечении геморроя является использование местных средств в виде кремов или мазей, однако в современных условиях это не совсем удобный метод. К тому же, это не гигиенично и может вызывать немало дискомфорта на рабочем месте.
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