Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска

Геморрой очень неудобная проблема, впрочем, распространенная. Кто в группе риска, почему возникает проблема и как ее избежать – далее в материале Здоровье 24.

Геморрой не только вызывает неприятные ощущения, он может провоцировать многочисленные осложнения, в частности, стать причиной тромбоза или защемления геморроидальных узлов.

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Что такое геморрой

Геморрой – распространенное заболевание. Но точное количество больных неизвестнj, так как у большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Исследование пациентов, проходивших плановый скрининг на колоректальный рак, обнаружило распространенность в 39%, при этом 55% пациентов не имели симптомов.

Геморрой чаще встречается у людей в возрасте от 45 до 65 лет.

Геморрой – это фактически варикозное расширение вен прямой кишки и нарушение циркуляции крови.

В области анального канала расположены особые венозные сплетения, так называемые геморроидальные тельца. В результате застоя крови и повышения внутрибрюшного давления они увеличиваются, превращаются в геморроидальные узлы и развивается геморрой. Геморроидальные узлы могут воспаляться, выпадать, кровоточить. Все это обусловливает основные симптомы геморроя (кровотечение, боль, воспаление, зуд).

Склонны к развитию заболевания люди, чья деятельность связана с физическими нагрузками, длительным сидением или наоборот стоянием на месте.

И часто риски возникновения заболевания определяет профессия.

Кто в группе риска

водители;

кассиры;

программисты;

бухгалтеры;

секретари;

офисные работники;

грузчики и другие представители профессий, где надо применить силу;

спортсмены силовых видов спорта.

Сейчас очень много профессий предусматривают сидячий образ жизни, кроме того, образ жизни у людей даже в нерабочее время тоже довольно пассивный.

Из-за того, что современная молодежь проводит много времени за компьютером, болезнь "молодеет", а потому среди пациентов нередко может быть и молодежь.

Симптомы гемороя

Ощущение инородного тела в заднем проходе.

Зуд и жжение.

Покалывание и боли в заднем проходе.

Выпадение или выпячивание геморроидальных узлов из ануса.

Кровотечение из заднего прохода.

Защемление узлов.

Как избежать геморроя

Профилактика геморроя состоит в соблюдении здорового образа жизни:

Следует придерживаться правильного питания – рацион должен быть сбалансированным и питательным, содержать клетчатку.

Хорошо, если вы имеете распорядок приемов пищи, ведь отлаженная работа желудочно-кишечного тракта снизит риск возникновения геморроя.

Важна физическая активность, особенно, если вы в зоне риска и проводите много времени сидя. Следует время от времени вставать, чтобы пройтись, хорошо выполнять несколько физических упражнений каждые 2 часа рабочего времени. Уделяйте время спорту вне рабочего времени, полезно для профилактики геморроя плавание, которое улучшает кровообращение.

Геморрой – это не простое заболевание и мнение о том, что его можно не лечить, а просто удалить, когда болезнь станет уже совсем невыносимой, не совсем верно.

Заболевание может иметь рецидивы. И чтобы минимизировать такую ​​возможность, следует избегать хронических запоров, продолжительного сидения на унитазе, тяжелого физического труда, ожирения и малоподвижного образа жизни.

Лечение геморроя

Конечно, лучшее лечение – профилактика. Впрочем, что делать, если проблема уже возникла?

Распространенным в лечении геморроя является использование местных средств в виде кремов или мазей, однако в современных условиях это не совсем удобный метод. К тому же, это не гигиенично и может вызывать немало дискомфорта на рабочем месте.

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