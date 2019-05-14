Что такое глютен: какова его польза и вред

Лишь 1% людей на планете должен отказаться от глютена, все остальные спокойно и с пользой для здоровья могут есть продукты, содержащие глютен – злаки и производные от них.

Безглютеновая диета предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые. Существует миф, что якобы глютен откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, потому что не растворяется в воде. Или безглютеновая диета помогает худеть. Или просто помогает чувствовать себя лучше и здоровее, сообщает Минздрав Украины.

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Что такое глютен

Глютен или клейковина – запасной белок. Этот продукт является безопасным для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Он содержится в зернах злаков – пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют к колбасным изделиям, молочным продуктам, различным соусам (кетчупу и майонезу). Он придает этим продуктам густоту и вязкость, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть.

Если его купить отдельно и просто съесть, то это совсем не повредит 99% из нас. Так же безопасно мы едим мясо или яйца, которые также содержат белок.

Кому вредит глютен

Есть 1% людей на планете, которым употреблять глютен действительно очень опасно. Это связано с аутоиммунной болезнью – глютеновой энтеропатией или целиакией.

Целиакия – что это? Аутоиммунная болезнь, при которой людям противопоказан глютен. Во время употребления глютена их иммунная система создает антитела, которые, в частности, повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Как следствие, человек недополучает жизненно необходимые элементы – железо, фолиевую кислоту и тому подобное.

Людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. Поэтому единственный способ для них употреблять тот большой ассортимент каш, макарон, выпечки, который обычно едят люди, это покупать те же продукты, но без глютена. Или вообще от них отказаться.

Диагностировать целиакию можно только анализом крови на антитела и биопсией. Если диагноз подтвердится, то только тогда можно переходить на безглютеновую диету.

Почему не стоит отказываться от глютена

Отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно.

Люди, которые отказываются от всех продуктов с глютеном, вынуждены исключить из рациона целозерновые злаки, содержащие отруби из пшеницы, овса, ячменя, ржи. А они очень полезны, потому что обеспечивают наш организм клетчаткой, важными витаминами и питательными веществами, как железо, кальций и белок.



Глютен не вредит 99% людей

Не существует научно обоснованных исследований, которые подтверждают, что безглютеновые продукты являются полезными или же помогают потерять вес людям без целиакии. Ведь глютен в безглютеновых продуктах обычно заменяют уже действительно вредным жиром и сахаром.

Плюсы здесь конечно тоже есть, ведь заботясь глютеном в составе, кроме цельнозерновых злаков люди прекращают есть печенье, сосиски, белый хлеб, кетчуп и тому подобное. Эти продукты, кроме невинного глютена, содержат и достаточно опасные трансжиры, консерванты и сахар. Таким образом, отказываясь от них, люди чувствуют себя здоровее именно из-за того, что не едят все вышеперечисленные составляющие, а не глютен.

Производители безглютеновых продуктов успешно используют распространенные мифы о глютене, чтобы повысить продажи. Люди, которым не диагностирована целиакия или аллергия на глютен, добровольно переходят на безглютеновую диету, желая быть в тренде. Для них такая диета может быть опасной для здоровья.

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