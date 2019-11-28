Что такое гормональный крем и как он действует
Обычно людей пугают побочные реакции, нежелательные эффекты и непонимание действия гормональных препаратов.
Страх пациента перед "гормональными мазями" самый ожидаемый в работе дерматолога, рассказывает врач-дерматолог Виктория Миронюк.
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Действительно, впервые синтезированный кортизон (еще в 40-х годах прошлого века) давал огромный перечень побочных эффектов при применении. Но медицинская наука не стоит на месте, и фармацевтическая отрасль давно разработала безопасные и эффективные формулы местных кортикостероидов для лечения различных дерматозов.
А самым главным является то, что это единственные средства с доказательной эффективностью для лечения псориаза, красного плоского лишая, атопического дерматита, экземы и многих других кожных заболеваний.
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Кортикостероиды, часто известные как стероиды, являются противовоспалительными препаратами, назначаемыми при широком спектре состояний. Это синтетическая или техногенная версия гормонов, вырабатываемых надпочечниками.
Стероиды имитируют естественные гормоны, произведенные в организме, включая глюкокортикоиды (такие как кортизол) и минералокортикоиды (такие как альдостерон).
Что такое "топические" стероиды?
Местные стероиды назначаются только для использования на "особых пятнах" кожи и слизистых, они бывают в виде крема, мази, геля или лосьона.
Их также называют топическими кортикостероидами, глюкокортикостероидами или кортизолом. Они работают в сложном взаимодействии с эндокринной и иммунной системой и кровеносными сосудами, тем самым помогая лечить воспаление.
Местные стероиды не связаны с андрогенными гормонами анаболических стероидов, то есть с теми гормонами, которыми часто злоупотребляют для увеличения мышечной массы
Что означает "топический"?
В инструкции к любым лекарствам указано, как они должны вводиться. Определение "топический" заключается в том, что лекарство вводится в конкретное место на внешнем участке тела.
Как работают эти средства?
Местные стероиды всасываются клетками кожи, однако их противовоспалительная активность до конца непонятна.
Считается, что топические стероиды тормозят в клетках кожи процесс выработки различных химических веществ, которые образуются в результате реакции кожи на аллергены или раздражение в виде воспаления.
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