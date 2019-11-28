Что такое гормональный крем и как он действует

Обычно людей пугают побочные реакции, нежелательные эффекты и непонимание действия гормональных препаратов.

Страх пациента перед "гормональными мазями" самый ожидаемый в работе дерматолога, рассказывает врач-дерматолог Виктория Миронюк.

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Действительно, впервые синтезированный кортизон (еще в 40-х годах прошлого века) давал огромный перечень побочных эффектов при применении. Но медицинская наука не стоит на месте, и фармацевтическая отрасль давно разработала безопасные и эффективные формулы местных кортикостероидов для лечения различных дерматозов.

А самым главным является то, что это единственные средства с доказательной эффективностью для лечения псориаза, красного плоского лишая, атопического дерматита, экземы и многих других кожных заболеваний.

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Кортикостероиды, часто известные как стероиды, являются противовоспалительными препаратами, назначаемыми при широком спектре состояний. Это синтетическая или техногенная версия гормонов, вырабатываемых надпочечниками.

Стероиды имитируют естественные гормоны, произведенные в организме, включая глюкокортикоиды (такие как кортизол) и минералокортикоиды (такие как альдостерон).

Что такое "топические" стероиды?

Местные стероиды назначаются только для использования на "особых пятнах" кожи и слизистых, они бывают в виде крема, мази, геля или лосьона.

Их также называют топическими кортикостероидами, глюкокортикостероидами или кортизолом. Они работают в сложном взаимодействии с эндокринной и иммунной системой и кровеносными сосудами, тем самым помогая лечить воспаление.

Местные стероиды не связаны с андрогенными гормонами анаболических стероидов, то есть с теми гормонами, которыми часто злоупотребляют для увеличения мышечной массы

Что означает "топический"?

В инструкции к любым лекарствам указано, как они должны вводиться. Определение "топический" заключается в том, что лекарство вводится в конкретное место на внешнем участке тела.

Как работают эти средства?

Местные стероиды всасываются клетками кожи, однако их противовоспалительная активность до конца непонятна.

Считается, что топические стероиды тормозят в клетках кожи процесс выработки различных химических веществ, которые образуются в результате реакции кожи на аллергены или раздражение в виде воспаления.

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