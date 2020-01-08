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Как часто можно делать МРТ

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Вред МРТ / pixabay.com

Магнитно-резонансная томография – один из самых безопасных методов диагностики. Он позволяет поставить диагноз без значительного вмешательства работы организма.

Результаты таких обследований являются очень информативными и позволяют врачам увидеть полную картину заболевания.

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Что такое МРТ?

Изображения во время МРТ получаются с помощью магнитного поля. Магнитно-резонансная томография позволяет получить точное изображение как твердых частей скелета, так и внутренних органов, вплоть до мельчайших сосудов.

Как МРТ влияет на организм?

Магнитные волны не имеют разрушительного воздействия на живые клетки, как, например, лучевое влияние. В мире провели миллионы исследований у пациентов разных возрастных категорий, с различными заболеваниями и выяснили, что МРТ является абсолютно безопасным.

МРТ не шкодить людині
МРТ не вредит человеку \ pixabay.com

Противопоказания к МРТ

  • Металлические элементы в теле человека, которые могут намагничиваться;
  • Психические заболевания, при которых пациент не может находиться в замкнутом пространстве или контролировать свои действия;
  • Люди, которые не могут быть в неподвижном состоянии, например, дети;
  • Наличие электронных приборов, имплантированных в ткани.

Как часто можно проводить МРТ?

Четких ограничений нет, через отсутствие негативного влияния. Поэтому МРТ можно проводить хоть каждые полчаса, пока специалисты не установят правильный диагноз. Страх перед МРТ – это боязнь всего нового и неизвестного.

Разница между КТ и МРТ

КТ – компьютерная томография, в основе которой лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться в зависимости от плотности конкретных тканей организма. В целом компьютерная томография идентична традиционной рентгенографии, но принцип работы компьютерного томографа отличается совершенно иным способом получения и обработки информации, а также более высокой лучевой нагрузкой.

МРТ – магнитно-резонансная томография, то есть работает, как большой магнит и не имеет никакого излучения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина Онкозаболевания Профилактика заболеваний
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