Как часто можно делать МРТ
Магнитно-резонансная томография – один из самых безопасных методов диагностики. Он позволяет поставить диагноз без значительного вмешательства работы организма.
Результаты таких обследований являются очень информативными и позволяют врачам увидеть полную картину заболевания.
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Что такое МРТ?
Изображения во время МРТ получаются с помощью магнитного поля. Магнитно-резонансная томография позволяет получить точное изображение как твердых частей скелета, так и внутренних органов, вплоть до мельчайших сосудов.
Как МРТ влияет на организм?
Магнитные волны не имеют разрушительного воздействия на живые клетки, как, например, лучевое влияние. В мире провели миллионы исследований у пациентов разных возрастных категорий, с различными заболеваниями и выяснили, что МРТ является абсолютно безопасным.
МРТ не вредит человеку \ pixabay.com
Противопоказания к МРТ
- Металлические элементы в теле человека, которые могут намагничиваться;
- Психические заболевания, при которых пациент не может находиться в замкнутом пространстве или контролировать свои действия;
- Люди, которые не могут быть в неподвижном состоянии, например, дети;
- Наличие электронных приборов, имплантированных в ткани.
Как часто можно проводить МРТ?
Четких ограничений нет, через отсутствие негативного влияния. Поэтому МРТ можно проводить хоть каждые полчаса, пока специалисты не установят правильный диагноз. Страх перед МРТ – это боязнь всего нового и неизвестного.
Разница между КТ и МРТ
КТ – компьютерная томография, в основе которой лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться в зависимости от плотности конкретных тканей организма. В целом компьютерная томография идентична традиционной рентгенографии, но принцип работы компьютерного томографа отличается совершенно иным способом получения и обработки информации, а также более высокой лучевой нагрузкой.
МРТ – магнитно-резонансная томография, то есть работает, как большой магнит и не имеет никакого излучения.
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