Как часто можно делать МРТ

Магнитно-резонансная томография – один из самых безопасных методов диагностики. Он позволяет поставить диагноз без значительного вмешательства работы организма.

Результаты таких обследований являются очень информативными и позволяют врачам увидеть полную картину заболевания.

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Что такое МРТ?

Изображения во время МРТ получаются с помощью магнитного поля. Магнитно-резонансная томография позволяет получить точное изображение как твердых частей скелета, так и внутренних органов, вплоть до мельчайших сосудов.

Как МРТ влияет на организм?

Магнитные волны не имеют разрушительного воздействия на живые клетки, как, например, лучевое влияние. В мире провели миллионы исследований у пациентов разных возрастных категорий, с различными заболеваниями и выяснили, что МРТ является абсолютно безопасным.



МРТ не вредит человеку \ pixabay.com

Противопоказания к МРТ

Металлические элементы в теле человека, которые могут намагничиваться;

Психические заболевания, при которых пациент не может находиться в замкнутом пространстве или контролировать свои действия;

Люди, которые не могут быть в неподвижном состоянии, например, дети;

Наличие электронных приборов, имплантированных в ткани.

Как часто можно проводить МРТ?

Четких ограничений нет, через отсутствие негативного влияния. Поэтому МРТ можно проводить хоть каждые полчаса, пока специалисты не установят правильный диагноз. Страх перед МРТ – это боязнь всего нового и неизвестного.

Разница между КТ и МРТ

КТ – компьютерная томография, в основе которой лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться в зависимости от плотности конкретных тканей организма. В целом компьютерная томография идентична традиционной рентгенографии, но принцип работы компьютерного томографа отличается совершенно иным способом получения и обработки информации, а также более высокой лучевой нагрузкой.

МРТ – магнитно-резонансная томография, то есть работает, как большой магнит и не имеет никакого излучения.

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