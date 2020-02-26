Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса

Распространение коронавируса приближается к уровню эпидемии или пандемии? Что такое эпидемия, а что такое пандемия, какая между ними разница и почему это разные понятия.

Коронавирус Covid-2019 пока не является пандемией, стремительное распространение болезни – это эпидемии в разных странах. По словам ВОЗ, риски пандемии из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом – значительные, но мир не готов к пандемии.

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Что такое пандемия

Пандемия – что это? Пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения. Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных.

Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаба пандемии: чума, холера, грипп.



Часто пандемии связаны со вспышками вирусов гриппа животных/Фото:Unsplash

Что такое эпидемия

Специалисты используют термин эпидемия в тех случаях, если болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно. Самого слова не стоит бояться: им обозначают не уровень опасности болезни, а масштаб ее распространения. Оно применимо только к инфекционным заболеваниям.

Эпидемия – что это? Эпидемия – тип болезни, который распространяется со скоростью, превышающей ожидания специалистов. Это массовое распространение инфекционного заболевания среди населения за короткий промежуток времени.

Эпидемия тесно относится к понятию "эпидемический процесс", речь идет о непрерывности передачи инфекции от больных людей или больных животных (источника инфекции) здоровым людям. Искажение течения эпидемического процесса вызывает высокую интенсивность передачи инфекции, а это в свою очередь приводит к развитию эпидемии.

Различают сезонные и местные эпидемии. Первые связаны с ежегодным ростом в определенные месяцы года уровня заболеваний до максимума, вторые – с чрезвычайными ситуациями в городе.



Эпидемия может перерасти в пандемию/Фото:Unsplash

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Чем отличается эпидемия от пандемии

То есть, эпидемия – это когда вспышка заболевания активно и бесконтрольно распространяется в одной стране. А пандемия – это когда болезнь распространяется по разным странам и континентам. Проще говоря, пандемией считают эпидемию, которая перешла границу локального масштаба и угрожает всему человечеству.



Распространение коронавируса Covid-2019 фактически можно считать пандемией/Фото: Unsplash

Почему Covid-2019 еще не признали пандемией

Нынешнюю вспышку Covid-2019 зафиксировали уже около 30 стран, от Великобритании до Южной Кореи. Следовательно, распространение коронавируса Covid-2019 вполне подходит под определение пандемии ВОЗ.

Однако, ВОЗ формально не использует термин "пандемия". Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что в организации сейчас нет такого термина.

"Для большей ясности ВОЗ не использует старую систему из шести фаз – от фазы 1 (когда нет случаев передачи вируса от животного к человеку) до фазы 6 (пандемической) – которую многие могут помнить по вспышке H1N1 в 2009 году", – отметил представитель ВОЗ.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что использование слова "пандемия" безусловно, может вызвать страх, а человечество должно сосредоточиться на сдерживании и делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии.

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