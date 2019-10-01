Что такое психологическое бесплодие и как оно вредит

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Психологическое бесплодие – это миф
Психологическое бесплодие – это миф / unsplash.com

В СМИ и социальных сетях активно обсуждается идея, что бесплодие зачастую является результатом подсознательного нежелания иметь детей, каких-то страхов.

Эти идеи основаны на устаревших точках зрения психосоматической медицины начала прошлого века, когда считалось, что внутренне личностные конфликты приводят к развитию заболеваний, рассказала психотерапевт Наталья Зайцева.

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Но медицина уже давно "переросла" эти взгляды и отказалась от таких моделей развития заболеваний. Психологического бесплодия в чистом виде не существует, и говорить так некорректно.

Особенно учитывая тот факт, что эта формулировка вводит людей в заблуждение, и они отказываются от современных методов преодоления бесплодия в пользу мифических психологических наработок.

Психологічного безпліддя не існує
Психологического бесплодия не существует

Современная медицинская наука не признает такого диагноза. Зато признает факт того, что стресс может негативным образом влиять на способность к зачатию. Это не связано с тем, что у женщины есть страх перед беременностью и родами, боязнь воспитания ребенка, страх потери свободы или трансформации своего тела, и ее мозг "блокирует" зачатие или "посылает" заболевания репродуктивных органов.

Мир науки и медицины давно признал, что психологические факторы могут вносить свой вклад в развитие бесплодия. Но главными методами преодоления бесплодия является ЭКО, ИКСИ и другие вспомогательные репродуктивные технологии.

Психотерапевтическое вмешательство носит вспомогательный, второстепенный характер. Оно никогда не должно противопоставляться ЭКО и т. п. или подаваться в качестве альтернативного метода лечения бесплодия.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Беременность и роды
Источник: Здоровье 24
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