Что такое "текстовая шея": симптомы и как от нее избавиться

Участились головные боли, немеют пальцы рук и чувствуете слабость в теле?Распространенные симптомы, которые могут свидетельствовать о синдроме "текстовой шеи". Как от него избавиться и когда это может привести к более сложным состояниям.

Врач Симоненкова Екатерина рассказала, как знать, что боль в шее – это следствие ваших действий. Почему следует избегать чрезмерной нагрузки на шею и как избавиться от симптомов "текстовой шеи".

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Термин "текстовая шея" используется для описания болей в шее и возможных нарушений в результате постоянного наклона головы при пользовании гаджетами в течение длительного времени.

Почему возникают симптомы

В среднем голова весит 5 кг, но когда вы ее наклоняете на 15 градусов, чтобы посмотреть на экран, то на шею будет приходиться уже более 12 кг нагрузки, если наклоняетесь на 30 градусов, то нагрузка увеличится до 18 кг, а это вес 6-летнего ребенка.

Так, любители смартфонов медленно, но уверенно, становятся пациентами невролога, ортопеда, вертебролога и других специалистов.

Синдром "текстовой шеи" пагубно отражается на осанке: плечи, шея и голова выдвинуты вперед, позвоночник искривляется, появляется сутулость. Кроме этого, кожа шеи становится дряблой, может появиться двойной подбородок.



Не только смартфоны, но и чтение книг может вызывать перегрузки на шею/Фото:Unsplash

"Текстовая шея" – симптомы проблемы со зрением;

боли в затылке;

частые головные боли;

боли в шее и затекание мышц;

боли в спине и плечах;

дискомфорт при выпрямлении спины.

Как избежать "текстовой шеи"

Плохая новость – большинство из вас обнаружат у себя эти симптомы. Хорошая новость – "текстовая шея" является просто дурной привычкой.

Привыкайте работать правильно – это легко, и убережет вас от множества проблем в будущем.

Держите мобильные телефоны перед лицом, на уровне глаз. Используйте 2 больших пальцев для печати

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То же самое касается и ПК, монитор должен находиться на естественном горизонтальном уровне глаз.

Каждые 40 минут делайте разминку (повороты шеи, махи руками и т. д.)

Попросите кого-то сфотографировать вас, когда вы пишете текстовое сообщение, а затем используйте это фото как фоновое изображение на телефоне. Своеобразное напоминание.

Пользуйтесь приложением "текстовая шея", оно будет сигнализировать, когда шея опущена слишком низко

Стретчинг, йога, пилатес – помогут преодолеть неприятные симптомы "текстовой шеи".