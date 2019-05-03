Что влияет на запах пота

На самом деле пот в большинстве случаев не пахнет. Он нужен организму для охлаждения, состоит в основном из воды и не имеет запаха.

Как правило, справиться с запахом пота нетрудно. После того как вы вспотеете, бактериям нужно несколько часов, чтобы размножиться и начать пахнуть, говорится в результатах исследования Американского химического общества.

Читайте также: Топ-5 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела

Если за это время вы успеете принять душ, воспользоваться влажными салфетками, сменить промокшую одежду, то появление дурманящего во всех смыслах аромата вам не грозит. В теории. На практике же, как всегда, есть нюансы.

Каждый человеческий организм индивидуален. Некоторым везет. Даже сильно вспотев и не приняв никаких гигиенических мер после этого, они остаются без запаха.

Этим людям не хватает белковых соединений, необходимых для размножения бактерий на коже. Микробам в их поте нечем поживиться, они размножаются слабо, и неприятный запах не возникает. Запах пота не знаком примерно 2% европейцев и большинству азиатов.

Другим же везет гораздо меньше. Они начинают пахнуть даже не через несколько часов, а почти сразу после появления пота. И дело здесь далеко не всегда в бактериях. Часто – в особенностях организма, невнимательности, привычке к тому или иному образу жизни и даже скрытых проблемах со здоровьем.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.