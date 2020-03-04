Цинга: болезнь "гнилых зубов", которую вызывает недостаток витамина С

Цинга – болезнь, которую сначала связывали с мореплаванием. В Средневековье от нее пытались спастись разными, а иногда и странными методами – втирали мочу, выгоняли физическими нагрузками. Но оказалось, что лучше всего от нее спасает лимон. Грозит ли цинга людям в 21 веке – читайте в материале 24 канала.

Почему цингу называют болезнью "гнилых зубов"

Мореплаватели близко познакомились с цингой в конце 15 века. Именно тогда португальцы проводили экспедицию к берегам Индии под эгидой Васко да Гамы. В течении длительной дороги умерли 55 человек из 170 членов экипажа.

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Загадочная болезнь косила моряков, сопровождая ужасными проявлениями болезни: бледная кожа, проблемы с нервами и зубы. Они у моряков сначала гнили, а затем просто расшатывались и выпадали. В то же время десны опухали и очень сильно болели.



Португальский исследователь Васко да Гама / Портрет Григория Лопеша

Васко да Гама без раздумий заставил инфицированный экипаж применить самый неприятный метод от недуга: натирать десны мочой. Конечно же, не подействовало: зубы и дальше гнили, а люди умирали.

Как французам удалось победить болезнь

Французский мореплаватель Жак Картье известен своими экспедициями в 16 веке к берегам современной Канады. Во время путешествия в Северную Америку он тоже столкнулся с этим странным и незнакомым недугом. К апрелю французы похоронили 25 моряков.

Из всего экипажа только четверо держались на ногах. Мореплаватели молились, потому что другого выхода в то время не нашли. Спасение пришло с берегов современной Канады, куда высадилась команда. Один из местных индейских вождей посоветовал Картье лечить моряков отваром из хвои и туи.

Через восемь дней чудодейственные лекарства так укрепили их силы, что лучшие медики Лувена и Монпелье со всеми своими александрийскими снадобьями и за год не сделали того, что сделал за неделю отвар из этого дерева.



Французский мореплаватель Жак Картье / Портрет Теофиля Гамеля

После экспедиции Картье осознал: молитвами, питьем большого количества воды и даже зубной уринотерапией от загадочной болезни моряков не спасти. По возвращении в родную Францию Картье интуитивно понял, что загадочная болезнь напрямую зависит от питания.

Потому что если его команду спас индейский отвар, то эликсир может находиться и в других продуктах.

Симптомы и профилактика цинги

Картье не ошибся. Эта болезнь связана с сильным дефицитом витамина С – органической кислоты, которая просто таки необходима для полноценного функционирования нашего организма.

Дефицит витамина С – симптомы • частые простуды;

• воспаление слизистых оболочек;

• избыточный вес;

• хроническая усталость;

• бессонница;

• болезни сердца и сосудов.

Получить аскорбиновую кислоту человек может из свежих фруктов. Говорится прежде всего о лимонах, яблоках, сливах и персиках. Но витамин С есть еще и в красном перце, шиповнике, зеленом луке и даже в корне хрена.



Аскорбиновая кислота содержится в свежих фруктах / Фото: Unsplash

Как только аскорбиновая кислота попадает в организм, сразу берется за две сверхважные задачи: отвечает за стабильную психическую деятельность и обеспечивает иммунитет. Неудивительно, что зимой рекомендуют есть лимоны, пить чай с лимоном – ведь это время года совсем не богато фруктами.

Если же витамина в теле почти нет – появляется цинга. У людей кровоточат десны, появляется раздражение кожи, выпадают зубы и сильно ослабевает возможность организма бороться с этими симптомами.

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Неизвестно, именно ли знаниями о витамине С пользовались испанцы в 16 веке, когда добавляли в рацион моряков батат. Именно сладкий картофель, который моряки могли есть и сырым, спасал от цинги. Ведь 150 граммов этого овоща содержат дневную дозу витамина.



Спасением от цинги стал батат – "сладкий картофель" / Фото: Unsplash

Эти знания кочевали по миру, цинги становилось все меньше. Но найти истинную причину, почему фрукты и овощи спасают от болезни, никто не мог. До 18 века в Англии ошибочно считали, что цингу лечит кислота, поэтому начали поить больных уксусом. К выздоровлению он имел такое же отношение, как и моча.

Эксперимент, который существенно уменьшил количество больных

Шотландский врач 18 века Джеймс Линд понял, что найти лекарство против цинги можно лишь прикладным способом. Поэтому отправился в 1746 году в путешествие по морю. На корабль "Солсбери" с врачом зашли еще десятки больных цингой.

Путешествие затянулось более чем на полгода, но вернулся в Англию Линд с отличными результатами. В течение путешествия он лечил моряков различными продуктами. Кому-то давал яблочный сидр, кому-то – серную кислоту, кому-то повезло гораздо меньше, и их Линд поил морской водой.

Лучше всего это путешествие пережила пара матросов, которые на протяжении путешествия употребляли апельсины и лимон. Эти счастливчики уже через несколько дней пошли на поправку – в отличии от других мореплавателей. С тех пор цинга в мире существенно уменьшилась. На борт моряки старались брать с собой фрукты и овощи.

Отчаянный эксперимент хирурга в США

По данным ВОЗ, во второй половине 20 века цинга появлялась только в Сомали, Эфиопии, Судане. Единичные случаи регистрировали в Непале.

Дефицит витамина С активно себя проявил в первый год Второй мировой войны. Правда, пал на эксперимент американского хирурга Гарвардской медицинской школы Джона Крэндона. Он решил сесть на необычную диету.



Цинга провоцирует мелкоточечную сыпь на коже / Иллюстрация: Fine Art America

В течение нескольких месяцев в рационе Крэндона были хлеб, сухари, сыр, яйца, пиво, шоколад, сахар с добавками дрожжей и все витамины, кроме аскорбиновой кислоты. За шесть недель такого питания с его крови полностью исчез витамин С. Через 12 недель человек начал чувствовать сильную усталость.

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На пятый месяц его кожа стала слишком сухой – такой, как и у больных цингой моряков. Еще через месяц у врача на голени начали появляться небольшие кровоизлияния. Пика своего чудовищного эксперимента он достиг на шестом с половиной месяце такой диеты: раны просто перестали заживать.

Тогда другие медики кололи ему аскорбиновую кислоту, состояние Крэндона улучшилось. Стоил ли эксперимент таких страданий? Вряд ли. Но показал одно: витамин С жизненно необходим человеку.

Важно! Человеку, который принимает недостаточно витамина С, цинга вряд ли грозит. Впрочем, могут появиться другие симптомы дефицита аскорбиновой кислоты: хроническая усталость, бессонница, нервозность. Поэтому лучше всего есть свежие овощи и фрукты, а зимой не отказываться от чая с лимоном.