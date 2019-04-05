Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Чаще всего от этого заболевания страдают женщины репродуктивного возраста. Это обусловлено анатомическими особенностями женского организма, у которых мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин, соответственно, инфекции легче попадают в мочевой пузырь.

О причинах возникновения, симптомах, способах лечения, диагностики и профилактики рассказал врач-уролог Медицинского центра "Медикавер" Игорь Чернюх.

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Обычно причиной возникновения цистита являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочевыводящий канал. Например, Escherichia coli (кишечная палочка), которая в норме обитает в прямой кишке. Но есть и другие бактерии и заболевания, которые могут стать причиной цистита.

Врач-уролог Игорь Чернюх “Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. Это неправда. Он может возникать и летом. Например, после перенесенных респираторных инфекций, воспаление мочеиспускательного канала после полового акта, вследствие аллергии на вагинальные дезодоранты, парфюмированное мыло и даже цветную туалетную бумагу”.

Острый цистит имеет у женщин тенденцию рецидивировать (возвращаться) и давать осложнения в виде восходящего пиелонефрита (воспаление полой системы почек).

Также заболевание появляется при частой смене половых партнеров.



Цистит может возникать из-за случайных половых связей

частые мочеиспускания,

боль при мочеиспускании,

боль в пояснице и внизу живота,

изменение цвета мочи,

появление в моче посторонних примесей,

повышение температуры тела.

У пациентов старшего возраста, которым сложно передвигаться, причиной цистита становится не до конца испражненный мочевой пузырь или слишком редкие мочеиспускания.

Более склонны к циститу взрослые и дети, которые слишком долго терпят перед актом мочеиспускания. Именно поэтому лучше не доводить до переполнения мочевого пузыря и вовремя удовлетворять свои потребности.

В редких случаях цистит может быть обусловлен опухолью. У мужчин цистит чаще всего проявляется вместе с острым или хроническим простатитом, или маскирует проявления последнего, когда болезнь протекает с высокой температурой.

У детей цистит возникает так же часто, как и у взрослых. Причиной становятся различные инфекционные возбудители, в том числе и кандидоз (молочница).

Врач-уролог Игорь Чернюх “Переохлаждение, несмотря на распространенное мнение, не является первопричиной воспаления мочевого пузыря. Оно лишь провоцирует снижение сопротивляемости организма, в результате чего активизируются уже имеющиеся в организме инфекции. Это может быть пиелонефрит (воспаление почек), кандидоз (грибковое заболевание), кишечная палочка, стафилококк и др.”.

Острый цистит у детей случается значительно чаще, чем хронический. В хроническую форму он переходит только в очень запущенных случаях, когда родители мало уделяют внимания здоровью ребенка. Или когда подростки стесняются или по каким либо другим причинам не хотят рассказать родителям про болезнь.

Во время беременности инфицирование мочевого пузыря возможно вследствие усиленного на него давления плодом. При первых же признаках цистита женщинам нужно как можно быстрее рассказать об этом врачу и пройти обследование – сдать анализы мочи и посевы, а также общий анализ крови.

Врач проводит опрос и тщательный осмотр пациента/ки. При цистите женщины испытывают боль при пальпации над лоном, болезненной является и пальпация мочеиспускательного канала через влагалище. Иногда наблюдается гиперемия наружного отдела уретры.

Затем врач назначает обследование. Основным исследованием для диагностики цистита является анализ мочи, результат которого (повышенное количество лейкоцитов, эритроцитов и бактерий) может свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в мочевом пузыре, а также о состоянии всей мочевыделительной системы.



При хроническом цистите важна консультация гинеколога

При шеечном цистите может отсутствовать повышение лейкоцитов в моче. Мужчинам для лучшей диагностики проводят двух- или трехбаночные пробы мочи. Развернутый анализ даст информацию о состоянии почек и других органов.

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Дополнительными являются ультразвуковое обследование мочевого пузыря, цистография и цистоскопия. Они показывают, насколько большой участок захватил воспалительный процесс. Однако при остром течении болезни инструментальные методы диагностики противопоказаны. Так цистоскопия проводится при хроническом цистите или при затяжном течении болезни.

Женщинам с хроническим циститом обязательной является консультация гинеколога и обследование на инфекции передающиеся половым путем (ЗППП).

Лечение острого цистита может быть как амбулаторным так и стационарным (при тяжелом или затяжном течении болезни). В большинстве случаев применяют обезболивающие и спазмолитические препараты. С учетом возбудителя используют антибактериальные средства.

Инстилляции (промывания) мочевого пузыря назначают только при затяжном течении болезни, для ликвидации остаточных явлений и регенерации слизистой оболочки.

С особой ответственностью нужно относиться к лечению цистита у беременных, поскольку источник инфекции, расположенный рядом с родовыми путями, увеличивает риск инфицирования новорожденного ребенка патогенными микроорганизмами.

Врач-уролог Игорь Чернюх “Лечение цистита во время беременности проходит только под наблюдением врача, поскольку ошибки в выборе тактики и методов лечения могут иметь серьезные последствия. Наиболее сложным является лечение цистита у беременных на ранних сроках, когда выбор препаратов, применяемых для терапии, существенно ограничен из-за возможного негативного влияния на плод. Некоторые из них могут вызвать пороки развития или даже прерывания беременности”.

Не стоит лечить цистит при беременности народными средствами. Потому что многие травы имеют побочное токсическое действие. Это заболевание лечится исключительно антибиотиками. Иначе цистит только заживает, переходит в хроническую форму, а очаг инфекции в организме остается.



Чтобы избежать рецидивов цистита нужно не переохлаждаться

Для профилактики возможных рецидивов цистита рекомендуют:

избегать переохлаждений; больших физических нагрузок; своевременно лечить болезни, передающиеся половым путем; лечить воспалительные заболевания женских половых органов, почек, мочевых путей.

Пациенткам, у которых обострения связаны с половой жизнью, показан пероральный прием антибиотика. Женщинам в послеопаузальном периоде рекомендовано использование интравагинально или периуретрально гормональных кремов или свечей с содержанием эстрогенов.

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