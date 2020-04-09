ЦОС пояснил, кому нужен респиратор и как его использовать правильно

Респираторы имеют высокую степень защиты от вирусных инфекций, в частности от коронавируса SARS-CoV-2. Впрочем, носить респиратор рекомендуют только медикам и людям, которые в эпицентре вспышки инфекции.

Про те, кому і як використовувати респіратор розповіли у Центрі громадського здоров'я.

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Медикам під час догляду за хворими на COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2. Респіратори класу захисту FFP2 та вище забезпечують максимальний захист від твердих та рідких дрібнодисперсних аерозолів із концентрацією до 12 ПДК.

Респіратор має бути виготовлений із нетканого фільтрувального матеріалу.

Важливо! CDC не рекомендує населенню носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.

Протиаерозольний респіратор – що це? Протиаерозольний респіратор — засіб, призначений для захисту органів дихання. Його використовують під час роботи з людьми, що мають інфекції із повітряно-краплинним шляхом передавання: туберкульоз, кір, вітряну віспу, COVID-19 тощо.

Як правильно надягати респіратор:

довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам — поголитися;

якщо носите окуляри, їх варто зняти перед надяганням респіратору;

руки обробити;

заведіть гумки на передню частину респіратора та просуньте долоню під ними;

прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;

розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;

перевірте, щоб гумки респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.

Аби перевірити, чи правильно зафіксований респіратор, треба робити так званий тест долоні. Тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих (для респіраторів з клапаном) або видих (для респіраторів без клапану). Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі.

Пам'ятайте: респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, а особливо тим, хто має бороду.

Під час догляду за хворими, які мають інфекції із контактним або краплинним шляхом передавання, зовнішня поверхня респіратора може забруднитися небезпечними вірусами. У такому разі респіратор можна використовувати лише як одноразовий засіб.

Також слід замінити респіратор, щойно він став вологим. Як правило, виробники зазначають максимальний термін використання респіраторів — не більше восьми годин безперервної роботи чи одна робоча зміна.

Якісний та ефективний респіратор має:

носовий затискач з м’якого металу;

високу щільність фіксації на обличчі;

не перешкоджає нормальному диханню;

простоту в догляді.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 Каналу

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