Действительно ли дикие животные не болеют раком

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Дикие животные болеют раком
Дикие животные болеют раком

Раком болеют все животные: и дикие, и домашние, и особенно лабораторные. Просто у диких зверей его диагностируют реже из-за отсутствия контроля.

Чаще всего опухоли диагностируют у домашних животных – их много и они проходят ветеринарный контроль. Кроме того, именно они часто становятся жертвами близкородственных скрещиваний, повышающих вероятность передачи дефектных генов потомкам, пишет Wonderzine

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У диких животных онкозаболевания тоже бывают. Популяция тасманийских дьяволов – сумчатых млекопитающих из Австралии – находится на грани вымирания, потому что рак у них эволюционировал и способен распространяться через укусы.

via GIPHY

Миф о том, что существуют животные, которые не болеют раком, массово распространялся дважды. Первый раз – когда ученые заметили, что ткань не содержит сосудов, и решили, что она содержит какие-то вещества, которые подавляют рост.

Важнейшая черта злокачественных опухолей – формирование новых кровеносных сосудов, поэтому ученые решили изучить соответствующие свойства хрящевой ткани. Правда, опередили их шарлатаны, заполонившие рынок таблетками из акул: скелет акулы состоит исключительно из хрящей.

Свійські тварини також хворіють на рак
Домашние животные также болеют раком

Второй раз жертвой мифа стало научное сообщество. Внимание привлекли голые землекопы – небольшие грызуны, которые отличаются феноменальной продолжительности жизни, до тридцати лет (для таких животных это очень долго). Но через несколько лет онкологические заболевания нашлись и у этих грызунов.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Мир животных Онкозаболевания Здоровая жизнь
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