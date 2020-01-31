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Действительно ли гематоген такой полезный

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Гематоген

Гематоген продается почти во всех аптеках. А если фармацевты такое лакомство продают, то оно должно быть полезным. Но так ли это на самом деле.?

Большинство людей воспринимают гематоген, как обычные сладости и это правильно, потому что пользы в нем мало, рассказала фармаколог Галина Труш.

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Гематоген является поливитаминным препаратом, в состав которого должны входить:

  • железо двухвалентное (легко усваивается человеческим организмом);
  • заменимые и незаменимые аминокислоты;
  • глюкоза, мальтоза, декстрин, сахароза;
  • жиры и жирорастворимые витамины;
  • натрий, калий, кальций, хлор;
  • витамины А и С.

Гематоген може викликати алергію
Гематоген может вызвать аллергию / pyhtaru.blogspot.com

По данным врача-гематолога Томаса ДеЛугери – в одном батончике гематогена содержится детская доза железа. И если он создан из натуральной крови, то железо усваивается лучше, чем в таблетках. Тем самым железо всасывается и включается в процесс кроветворения.

Но так ли все полезно?

Если перевернуть батончик и посмотреть на состав, то мы увидим: сгущенное молоко, крахмал, ароматизаторы, добавки, ванилин, 40% чистого сахара и 4% черного пищевого альбумина (из очищенной бычьей крови).

В результате мы имеем высоко аллергенный продукт, потому что чужеродный белок – серьезный аллерген. Ну и много сахара тоже очень уменьшает ту небольшую часть пользы, которую он мог бы принести.

Поэтому ешьте гематоген без фанатизма.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дети Аллергия Здоровое питание
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