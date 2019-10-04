Действительно ли рана должна "дышать", чтобы быстрее зажить

Как раз наоборот: воздух сушит эпидермис и замедляет образование новых клеток. К тому же в незаживающую открытую рану можно запросто занести инфекцию.

Для заживления лучше, чтобы рана была прикрыта повязкой или пластырем, – так среда будет увлажнена и защищена от бактерий. Рану нужно регулярно промывать, а повязку или пластырь менять как минимум раз в день.

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Что делать, чтобы рана быстрее зажила?

Забудьте о подорожнике: немытый листок травы с обочины не даст ничего, кроме дополнительных микробов. Для быстрого заживления рану нужно промыть, лучше всего – антисептиком, но не перекисью водорода.



Рана должна быть закрытой

Она не заживляет и не обеззараживает раны. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови) лучше для этого выбрать хлоргексидин, а если его нет, можно использовать чистую воду с мылом.

А вот если "дуть на рану", корочка действительно образуется быстрее – где-то через 3 часа вместо суток, правда, при этом отомрет больше тканей.

Поэтому, по словам ученых, дуть на повреждение можно, но делать это стоит, только если быстрое образование корочки поможет избежать занесения инфекции – например, при обширных ожогах.

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