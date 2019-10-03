Действительно ли вино полезнее пива

Вино давно пропагандируется, как самый здоровый алкоголь. Недавно ученые обнаружили, что это природный антиоксидант, который помогает бороться с депрессией и тревогой. Однако как насчет пива?

Оказывается, что один стакан пива не наносит больше вреда, чем такое же количество вина, сообщает Украинская Правда.

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Исследования греческого профессора Демосфена Панагиотакоса показывают, что вино и пиво примерно одинаково снижают риск сердечных заболеваний. Кроме того, некоторые сорта пива могут даже опережать красное вино по полезности.

Еще в 2016 американские ученые обнаружили, что частота сердечных заболеваний и диабета 2 типа была ниже среди тех, кто предпочел крафтовое пиво, а не другие виды алкоголя.



Пиво или вино: что полезнее

Крафтове пиво содержит больше растительных компонентов, бактерий, витаминов, минералов и других потенциально полезных для здоровья веществ, так как зачастую оно не фильтруется и не пастеризуется.

Однако ученые также отмечают, что все исследования алкоголя часто противоречат друг другу.

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