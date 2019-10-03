Действительно ли вино полезнее пива
Вино давно пропагандируется, как самый здоровый алкоголь. Недавно ученые обнаружили, что это природный антиоксидант, который помогает бороться с депрессией и тревогой. Однако как насчет пива?
Оказывается, что один стакан пива не наносит больше вреда, чем такое же количество вина, сообщает Украинская Правда.
Читайте также: Нашли неожиданную пользу красного вина
Исследования греческого профессора Демосфена Панагиотакоса показывают, что вино и пиво примерно одинаково снижают риск сердечных заболеваний. Кроме того, некоторые сорта пива могут даже опережать красное вино по полезности.
Еще в 2016 американские ученые обнаружили, что частота сердечных заболеваний и диабета 2 типа была ниже среди тех, кто предпочел крафтовое пиво, а не другие виды алкоголя.
Пиво или вино: что полезнее
Крафтове пиво содержит больше растительных компонентов, бактерий, витаминов, минералов и других потенциально полезных для здоровья веществ, так как зачастую оно не фильтруется и не пастеризуется.
Однако ученые также отмечают, что все исследования алкоголя часто противоречат друг другу.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.