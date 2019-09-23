Что такое демодекоз: симптомы и лечение

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Демодекоз: симптомы, диагностика, лечение
Демодекоз: диагностика / Все про косметику

Крошечные клещи Demodex живут в волосяном фолликуле на коже лица. Они любят селиться на лбу, щеках, крыльях носа, фолликулах ресниц, а также на веках и внешних ушных раковинах.

Клещи демодекс редко наблюдаются у детей до 5 лет, однако это вполне нормальная находка у детей старшего возраста и взрослых, рассказывает врач дерматовенеролог Виктория Миронюк.

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На коже каждого человека живут 2 вида клещей – это Demodex folliculorum и Demodex brevis. Они питаются клетками кожи и сальных желез, а Demodex folliculorum любит мелкие волосяные фолликулы ресниц.

Эти клещи – необходимы и является частью невидимого слоя на коже, который называется микробиом. Поэтому, если у вас обнаружили такого клеща и даже показывают его в лупу – это не повод поддаваться панике.

Бывают случаи, когда демодекс начинает сильно размножаться, все больше охватывая кожу – это явление называется демодекоз.

 
Демодекоз – симптомы
  • Покраснение;
  • Шелушение;
  • Зуд
  • Чувствительность кожи;
  • Сыпь на теле;

Демодекоз – это не присутствие самых клещей демодекс на коже, а их высокая плотность. Один клещ на 1 см² не является заболеванием и не требует лечения. Лечиться стоит только когда клещей демодекса более 5 взрослых особей, личинок или яиц на 1 см².

Лікування демодекозуЛечение демодекоза

Как лечить демодекоз

  • Очищайте лицо дважды в день с помощью средств с мягким рН
  • Избегайте очистителей на масляной основе и "жирного" макияжа;
  • Используйте увлажняющий крем на водной основе;
  • Периодически проводите мягкий пилинг кожи, чтобы удалить отмершие клетки;
  • Лечитесь акарицидами (раствор бензилбензоат, ивермектиновий крем, метронидазол, перметрин). Они недорогие и направлены на лечение, а именно: уменьшение чрезмерного размножения клещей и устранение симптомов

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