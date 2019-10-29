Сделали прорыв в диагностике депрессии

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли определили гены и нейронные пути, связанные с таким частым симптомом депрессии, как упадок сил и отсутствие мотивации.

В этом им помогли эксперименты на мышах, пишет Medical Xpress. Диагностировать и лечить депрессию трудно – ученые до сих пор спорят о причинах заболевания.

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"Если бы у нас были биомаркеры, которые указывают на специфические симптомы депрессии, мы могли бы по анализу крови или снимку мозга подобрать соответствующую терапию", – рассказал Стефан Ламелей, доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии.

К сожалению, лечение депрессии часто строится на домыслах. Ни один вид терапии не подходит всем без исключения, и нет объективных данных, как объединить многочисленные симптомы и подвиды заболевания.



Депрессию трудно диагностировать и лечить

В условиях хронического стресса у лабораторных мышей развиваются симптомы, которые напоминают человеческую депрессию: тревожность, отсутствие мотивации и потеря удовольствия.

Исследователи обнаружили гены, которые активизируются у мышей, которые потеряли мотивацию из-за постоянного стресса. Интересно, что вовлеченная в это зона мозга (поводок эпиталамуса) не связана с другими симптомами депрессии.

Ученые надеются, что это открытие позволит разработать препараты, которые облегчают симптомы расстройства и улучшают качество жизни пациентов.

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