Почему депрессия настолько опасна и как ее преодолеть

Депрессия стала в этом году основной темой работы Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). По данным этой организации, в мире больше 300 миллионов людей страдают депрессией. А это означает, что заболевание растет сверхбыстрыми темпами. И занимает первое место в рейтинге потери трудоспособности людей.

Депрессию можно назвать пандемией XXI века, ведь эта болезнь чрезвычайно распространена и присуща людям на всех континентах.

Что такое депрессия?

Депрессию можно сравнить с пожаром, который происходит в нашей голове. Постепенно она сжигает то, что раньше приносило удовольствие, оставляя только ощущение пустоты и печали. Она влияет на мысли, эмоции, мышление и наносит урон повседневной деятельности человека.

Депрессия – это болезни, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали. Во время этого заболевания человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Стоит сделать ударение на слове "постоянный" (не менее двух недель). Поскольку просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

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Симптомы депрессии

У людей, которые страдают этим заболевание обычно присутствуют несколько из этих симптомов:

Нехватка энергии – человек чувствует, что не имеет силы делать то, с чем раньше не было никаких хлопот. Ощущение бессилия даже в тех вещах, которые раньше приносили удовольствие.

Аппетит – может быть также потеря вкуса. Или же наоборот – передание, «заедание» едой проблем. Потеря веса или быстрый набор массы в короткие сроки.

Трудности со сном – проблемы с засыпанием, ночные наплывы мыслей, что не позволяют заснуть. Раннее просыпание, что повторяется. Или же наоборот, постоянная сонливость и желание спать в течение рабочего дня.

Тревога – ощущение, что может случиться что-то плохое без обоснованных доказательств. Суетливость и чрезмерное беспокойство.

Снижение концентрации и проблемы с памятью. Человеку все труднее выполнять будничную и уже давно известную работу, постоянное отвлечение и как следствие – забывчивость. Трудно вспомнить, что хотел сделать и что делал перед тем. О чем был фильм, который пересмотрел недавно, какие указания к работе дал шеф. О чем только что спрашивал сосед или коллега на работе.

Нерешительность и чувство вины с отчаянием. Во время депрессии наблюдается ощущение собственной беспомощности, наплывы мыслей "я ничего недостоин", "я неудачник", "лучше было этого не делать, и так сразу знал, что не удастся". Возможен отчаяние и ощущение внутренней пустоты. Также мысли о причинении себе вреда или даже самоубийство.

Часто у людей, которые страдают депрессией, есть и другие физические жалобы, в частности, боль непонятного происхождения. Что в свою очередь приводит к походам к разным врачам, значительные затраты на обследование и совершенно не нужное лечение.

Симптомы депрессии: недостаток энергии, нарушения сна, тревога

Чем опасна депрессия?

Эта коварная болезнь разрушает отношения, мешает нормально работать и может привести даже к потере работы. Хуже всего, что из-за депрессивного мышления человек не испытывает простых, но таких необходимых радостей.

Наконец, накопление проблем, отсутствие позитива и поддержки со стороны родных и близких , а также отсутствие квалифицированной помощи может привести к еще большему разрушению, а даже и самоубийству.

Депрессия – не проявление слабости

К большому сожалению, во многих странах мира и, в частности, в Украине, обращение за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру расценивается своего рода как "неудача". Что в свою очередь приводит к тому, что на человека, который страдает депрессией, навешивают социальные ярлыки. Часто это связано с элементарной нехваткой знаний.

Причины депрессии

Депрессия не выбирает и может "заразить" кого-то. Не редко, она развивается в результате сложного взаимодействия нескольких факторов. Для примера, генетический, то есть депрессия была у отца или мамы.

Часто физические изменения в организме могут сопровождаться и психическими изменениями. Медицинские заболевания, такие как инсульт, инфаркт, рак, болезнь Паркинсона, гормональные нарушения могут увеличить риск развития депрессии. Достаточно часто у лиц, которые хотя бы раз переживали депрессию, есть высокий риск возникновения повторения недуга.

Такие стрессовые события в нашей жизни служат хорошей почвой для депрессивного настроения. Это может быть потеря близкого человека, финансовые проблемы, отношения с любимыми.

Малое количество или отсутствие социальной поддержки, изоляция, алкоголь также являются факторами развития этой болезни.

Заболевание не выбирает пол. Хотя по данным ВОЗ, депрессия чаще наблюдается у женщин. Однако больший риск самоповреждения имеют мужчины.

Также она не смотрит на возраст, поскольку может развиться даже у детей.

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Лечение депрессии

Если вы заметили что-то из упоминавшихся выше симптомов у себя или у близких – следует обратиться к специалисту.

Этой болезнью занимаются психологи, психотерапевты и психиатры. Они определят степень заболевания и подберут лучшее лечение депрессии.

Это может быть психотерапия или использование медикаментов, известных как антидепрессанты. Или же сочетание этих двух способов.

В целом мире, как и в Украине, хорошо зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ). Постоянно продолжаются исследования этого метода. Для примера, по данным журнала "НЕЙРОNEWS", риск повторного эпизода у пациентов, которые прошли и завершили КПТ, есть несколько ниже, чем у лиц, которые применяли и завершили терапию антидепрессантами.

Что такое КПТ?

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из ведущих современных и научно обоснованных видов психотерапии. Она содержит в себе сочетание когнитивной терапии и поведенческой терапии. Когниции – это то, как человек интерпретирует определенные события. Поэтому что главным остается не то, что случилось, а то как человек это воспринимает.

Больше нескольких сотен лет назад философ Эпиктет описал это так: "Люди реагируют не на события как таковые, а на те значения, которые они придают событиям".

Поэтому терапевт помогает человеку изменить когниции и как следствие – по-другому почувствовать себя. Поведенческая же терапия показывает то, что наши действия часто влияют на эмоции и мысли. Поэтому меняя действия, можем менять мысли и эмоции.

Интересным является тот факт, что КПТ может быть применено не только в кабинете терапевта. Ее часто практикуют онлайн.

Как выйти из депрессии

Что делать, если у вас депрессия

Приводим несколько рекомендаций ВОЗ о том, что делать, когда вам кажется, что имеете депрессию:

– Поделитесь вашими чувствами с человеком, которому вы доверяете. Большинство людей чувствуют себя лучше после разговора с кем-то, кто беспокоится о них.

– Продолжайте заниматься теми вещами, которые приносили вам удовольствие до болезни.

– Избегайте самоизоляции. Оставайтесь в контакте с семьей и друзьями.

– Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, даже если это небольшая пешая прогулка.

– Придерживайтесь здорового режима питания и сна.

– Примите тот факт, что у вас, возможно, депрессия и соответствующим образом скорректируйте свои ожидания. В таком состоянии у вас может не быть сил, чтобы делать все вещи в том же объеме, что и раньше.

– Избегайте или исключите употребление алкоголя и воздержитесь от использования запрещенных психотропных или наркотических средств, поскольку они могут лишь усугубить депрессию.

– Если у вас появились мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь к кому-либо за помощью.

Помните: депрессия поддается лечению. Если вам кажется, что у вас депрессия, обратитесь за помощью к специалисту. Для начала уместно обратиться к участковому или семейному врачу.

Автор: Катерина Катращук