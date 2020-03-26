Дети – это суперносители коронавируса: объяснение вирусолога
Дети могут переносить коронавирус бессимптомно, а соответственно способны заразить многих.
Об этом сообщила вирусолог и доктор наук Алла Мироненко, пишет НВ.
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Из-за того, что дети являются бессимптомными носителями вируса, важно ограничить общение детей со старшими людьми.
Относительно взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявлена теми или иными симптомами.
Как обнаружить коронавирус?
Сначала у человека начинается лихорадка, которая сопровождается сухим кашлем. В 14% случаях инфекция может привести к пневмонии и проблем с дыханием, а в 5% к тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и другим критическим состояниям.
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