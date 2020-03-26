Дети – это суперносители коронавируса: объяснение вирусолога

Дети могут переносить коронавирус бессимптомно, а соответственно способны заразить многих.

Об этом сообщила вирусолог и доктор наук Алла Мироненко, пишет НВ.

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Из-за того, что дети являются бессимптомными носителями вируса, важно ограничить общение детей со старшими людьми.

Алла Мироненко – вирусолог “Для этого вируса, по данным китайских коллег, такими суперносителями становятся дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни. Именно поэтому так важно сегодня критически сократить общение детей с дедушками и бабушками”.

Относительно взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявлена теми или иными симптомами.

Как обнаружить коронавирус?

Сначала у человека начинается лихорадка, которая сопровождается сухим кашлем. В 14% случаях инфекция может привести к пневмонии и проблем с дыханием, а в 5% к тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и другим критическим состояниям.

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