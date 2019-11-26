Дети затравленных матерей имеют вдвое ниже IQ

Дети женщин, которые подвергались домашнему насилию в течение беременности или первых шести лет жизни ребенка, имеют более низкий IQ в восьмилетнем возрасте примерно на 50%.

Эпидемиологи Манчестерского университета определили, что вероятность низкого IQ ребенка возрастает до 34,6%, если мать неоднократно подвергалась абьюзингу, сообщает Wellcome Open Research.

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Исследователи изучили историю 3997 семейных пар, чтобы изучить связь между интеллектом детей и физическим, бытовым и интимным насилием в семье.

17,6% матерей рассказали об эмоциональном насилии и 6,8% сообщили о физическом.



Насилие в семье – страдание не только партнера, но и ребенка

13% детей из психологически здоровых семей имеют IQ ниже 90 в восьмилетнем возрасте. Однако если матери подвергались физическому насилию со стороны партнера во время беременности или в течение первых шести лет жизни ребенка, эта цифра возрастала до 22,8%. То есть дети из таких семей имели втрое чаще ниже IQ.

Полученные данные не зависят от таких факторов как: употребление алкоголя и табака во время беременности, материнская депрессия, низкое образование матери и финансовые трудности в период рождения ребенка.

У ученых еще отличаются мнения относительно того, является ли тест IQ мерой интеллекта, ведь он учитывает только вербальный и невербальный интеллект.

Однако множество экспертов считают его полезным, ведь в тех странах, где среди населения преобладает высокий IQ, замечается лучший уровень социализации и уровень здоровья.

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