Детская мастурбация: какие могут быть причины и что делать

44 Читати новину українською
Детский онанизм
Детский онанизм / Unsplash

Детский онанизм – распространенное явление, о котором неудобно говорить. Однако у детей оно не имеет сексуальной подоплеки и происходит бессознательно.

Примерно с 7-8 месячного возраста ребенок начинает изучать свое тело, касаясь при этом своих гениталий, рассказывает врач Ирина Платонова.

Читайте также: Как понять, что у вашего ребенка биполярное расстройство

Если ваш ребенок делает это в присутствии взрослых даже после всех разговоров и объяснений, тогда стоит обратиться на консультацию к психологу.

Как может проявляться детский онанизм

  • Ребенок постоянно зажимает колени;
  • Зажимает игрушку или подушку между ног;
  • Чешется о мебель;
  • Лезет руками к своему нижнему белью;

В такой ситуации очень важно не кричать на ребенка и не наказывать его. Также запрещено унижать, стыдить и угрожать, ведь этим вы только подогреваете интерес.

Если вы застали ребенка за онанизмом, нужно просто отвлечь его внимание. Попробуйте заинтересовать его игрушкой, показать или рассказать что-то интересное, а при случае обязательно объясните интимность процесса и нормы такого поведения в людных местах, а также для чего человеку нужны гениталии.


Что делать, если ребенок мастурбирует

Детский онанизм еще может возникать из-за:

  • Тесная одежда;
  • Одежда из синтетических материалов;
  • Инфекции мочевыводящих путей;
  • Гельминтозы (энтеробиоз);
  • Насильное кормление;
  • Плохая гигиена;
  • Инфекции кожи наружных половых органов;
  • Дефицит внимания;
  • Конфликты в семье;
  • Подражание взрослым;

Совет: заходя в комнату к человеку старше 3 лет, желательно стучать. Это не только убережет вас от того, что не нужно видеть, но и придаст ему ощущение личного пространства.

Кроме того, ребенку станет легче понять, что в вашу спальню также нельзя заходить без разрешения.


Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Проект Госбюджета-2020 внесли в Раду ко второму чтению: основные цифры
5 ноября
6905
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 3352
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 102446
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 56611
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1924
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1465
Новости
Больше новостей
Залиште відгук