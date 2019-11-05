Детская мастурбация: какие могут быть причины и что делать
Детский онанизм – распространенное явление, о котором неудобно говорить. Однако у детей оно не имеет сексуальной подоплеки и происходит бессознательно.
Примерно с 7-8 месячного возраста ребенок начинает изучать свое тело, касаясь при этом своих гениталий, рассказывает врач Ирина Платонова.
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Если ваш ребенок делает это в присутствии взрослых даже после всех разговоров и объяснений, тогда стоит обратиться на консультацию к психологу.
Как может проявляться детский онанизм
- Ребенок постоянно зажимает колени;
- Зажимает игрушку или подушку между ног;
- Чешется о мебель;
- Лезет руками к своему нижнему белью;
В такой ситуации очень важно не кричать на ребенка и не наказывать его. Также запрещено унижать, стыдить и угрожать, ведь этим вы только подогреваете интерес.
Если вы застали ребенка за онанизмом, нужно просто отвлечь его внимание. Попробуйте заинтересовать его игрушкой, показать или рассказать что-то интересное, а при случае обязательно объясните интимность процесса и нормы такого поведения в людных местах, а также для чего человеку нужны гениталии.
Что делать, если ребенок мастурбирует
Детский онанизм еще может возникать из-за:
- Тесная одежда;
- Одежда из синтетических материалов;
- Инфекции мочевыводящих путей;
- Гельминтозы (энтеробиоз);
- Насильное кормление;
- Плохая гигиена;
- Инфекции кожи наружных половых органов;
- Дефицит внимания;
- Конфликты в семье;
- Подражание взрослым;
Совет: заходя в комнату к человеку старше 3 лет, желательно стучать. Это не только убережет вас от того, что не нужно видеть, но и придаст ему ощущение личного пространства.
Кроме того, ребенку станет легче понять, что в вашу спальню также нельзя заходить без разрешения.
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