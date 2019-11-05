Детская мастурбация: какие могут быть причины и что делать

Детский онанизм – распространенное явление, о котором неудобно говорить. Однако у детей оно не имеет сексуальной подоплеки и происходит бессознательно.

Примерно с 7-8 месячного возраста ребенок начинает изучать свое тело, касаясь при этом своих гениталий, рассказывает врач Ирина Платонова.

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Если ваш ребенок делает это в присутствии взрослых даже после всех разговоров и объяснений, тогда стоит обратиться на консультацию к психологу.

Как может проявляться детский онанизм

Ребенок постоянно зажимает колени;

Зажимает игрушку или подушку между ног;

Чешется о мебель;

Лезет руками к своему нижнему белью;

В такой ситуации очень важно не кричать на ребенка и не наказывать его. Также запрещено унижать, стыдить и угрожать, ведь этим вы только подогреваете интерес.

Если вы застали ребенка за онанизмом, нужно просто отвлечь его внимание. Попробуйте заинтересовать его игрушкой, показать или рассказать что-то интересное, а при случае обязательно объясните интимность процесса и нормы такого поведения в людных местах, а также для чего человеку нужны гениталии.



Что делать, если ребенок мастурбирует

Детский онанизм еще может возникать из-за:

Тесная одежда;

Одежда из синтетических материалов;

Инфекции мочевыводящих путей;

Гельминтозы (энтеробиоз);

Насильное кормление;

Плохая гигиена;

Инфекции кожи наружных половых органов;

Дефицит внимания;

Конфликты в семье;

Подражание взрослым;

Совет: заходя в комнату к человеку старше 3 лет, желательно стучать. Это не только убережет вас от того, что не нужно видеть, но и придаст ему ощущение личного пространства.

Кроме того, ребенку станет легче понять, что в вашу спальню также нельзя заходить без разрешения.



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