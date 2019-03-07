Девственная женщина смогла родить ребенка

30-летняя замужняя женщина родила ребенка, несмотря на то, что она никогда не занималась сексом. У нее редкое заболевание, вызывающее спазмы влагалища при любом прикосновении.

Жительница индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, Ревати Бордавекар узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые использовала тампон. Ей не удалось его вставить, пишет The Sun.

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Позже она пришла к выводу, что у нее вагинизм – патология, при которой невозможно любое вагинальное проникновение. Именно поэтому Ревати до сих пор остается нетронутой.



Женщина не могла заниматься сексом из-за болезни

Но это не помешало женщине забеременеть и родить девочку по имени Ева. Это стало возможным благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

Несмотря на болезнь, женщина решила обойтись без кесарева сечения. После родов Ревати надеется, что сможет заниматься полноценным сексом.

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