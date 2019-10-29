Диабет типа 1 и 2 возникает, когда организм не может должным образом воспринимать и перерабатывать глюкозу. Сахар, а именно глюкоза, накапливается в крови и не попадает к необходимым клеткам, что может привести к серьезным осложнениям.

Диабет типа 1 обычно появляется сначала у детей и подростков, но может возникнуть и у людей старшего возраста. Диабет 2 типа чаще появляется у людей в возрасте, но многие дети сейчас начинают его развивать, сообщает MedicalNewsToday.

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Оба типа диабета могут привести к таким осложнениям, как: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, снижение зрения, неврологические состояния и повреждения сосудов и органов.

Чем отличается диабет 1 и 2 типа

Сахарный диабет первого типа

Ученые считают, что иммунная система ошибочно атакует бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Они не знают, что именно вызывает такую реакцию, но детские инфекции могут играть важную роль.

Иммунная система разрушает эти клетки, а это означает, что организм больше не может производить достаточное количество инсулина для регулирования уровня глюкозы в крови. Человеку с диабетом 1 типа нужно будет использовать инсулин с момента диагноза до конца жизни.

Диабет 1 типа часто поражает детей и молодых людей, однако он может возникнуть и во взрослой жизни.

Факторы риска диабета 1 типа:

кто-то в семье болеет или болел диабетом 1 типа;

генетические особенности при рождении;

некоторые медицинские состояния, такие как муковисцидоз или гемохроматоз;

возможно, существует влияние некоторых инфекций или вирусов, например, свинки или краснухи цитомегаловируса;



В чем разница между диабетом 1 и 2 типа

Сахарный диабет второго типа

При сахарном диабете 2 типа клетки организма начинают противостоять инсулину, вследствие чего организм перестает вырабатывать достаточное количество этого гормона и не может эффективно использовать глюкозу. Из-за этого глюкоза не может попасть в клетки и накапливается в крови.

Преимущественно он возникает у тех людей, которые часто имеют высокий уровень глюкозы в крови. Когда клетки организма чрезмерно подвергаются воздействию инсулина, то становятся менее чуткими к нему или даже не реагируют вообще.

Если выявить болезнь на ранних стадиях, можно замедлить заболевание или избежать симптомов благодаря медикаментозному лечению, диете и физическим упражнениям. На ранних стадиях человеку с диабетом 2 типа не нужен дополнительный инсулин.

Факторы риска диабета 2 типа:

есть член семьи с диабетом 2 типа;

ожирение;

курение;

соблюдение нездоровой диеты;

отсутствие физических упражнений;

использование некоторых лекарственных средств, учитывая некоторые противовоспалительные средства и лекарства против ВИЧ;

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