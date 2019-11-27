Как распознать диабет у ребенка и что делать

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Диабет у ребенка: симптомы и лечение / Unsplash

К сожалению, это заболевание невозможно вылечить. Однако благодаря терапии ребенок может жить полноценной жизнью.

О симптомах детского диабета и тонкостях лечения рассказала врач Екатерина Олесь

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Симптомы, которые могут указывать на диабет в детском возрасте

Симптомы диабета 1 типа у детей:

  • Частое мочеиспускание: подгузники больше наполнены, чем обычно, а взрослый ребенок может снова начать мочиться в постель.
  • Замечается постоянная жажда. Ребенок постоянно просит пить несмотря на те условия, в которых он находится.
  • Потеря в весе.

Симптомы диабета 2 типа схожи с вышеперечисленными, однако значительно более выразительны. Еще к ним добавляется вялость и сонливость.

Если вы заметили любые изменения в здоровье ребенка, необходимо сразу обратиться к врачу.

Желательно, чтобы ребенок носил браслет для диабетиков

Памятка для родителей: если ребенок диабетик

Дети, которые болеют диабетом 1 типа должны ежедневно принимать инсулин. К сожалению, этого препарата нет в виде таблеток или сиропов, но коварство в том, что его не достаточно давать один раз в день. Поэтому, чтобы не колоть ребенка несколько раз в сутки, существуют инсулиновые помпы. Это устройство крепится под кожу человека и доставляет инсулин в организм благодаря крошечной игле.

Сахар в крови должен находиться в правильном диапазоне, поэтому обязательно иметь дома глюкометр, чтобы знать его уровень. Он меняется в зависимости от возраста, времени суток, эмоционального состояния, физической активности и наличия сопутствующих заболеваний.

Для контроля заболевания необходимо трижды в месяц сдавать анализ, ведь он показывает, не стоит ли скорректировать дозы препаратов.

Нужно контролировать, что и в каких дозах ест ребенок, и ни в коем случае он не должен оставаться голодным.

Желательно приобрести ребенку специальный браслет, чтобы его состояние здоровья было замеченным в случае какой-то чрезвычайной ситуации.

Некоторые люди считают, что главное – чтобы уровень сахара не поднимался. Однако очень важно, чтобы он и не падал, ведь тогда может возникнуть такое страшное состояние, как гипогликемия.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Диабет Дети
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