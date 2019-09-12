Диабет зависит не только от инсулина, но и от проблем с печенью

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Жировая дистрофия печени может быть причиной диабета
Жировая дистрофия печени может быть причиной диабета / lizforsaintpaul.com

Дисбаланс инсулина – не единственная причина диабета. У людей с ожирением диабет может развиваться из-за жировой дистрофии печени.

 

Исследования свидетельствуют, что болезнь может развиваться даже без инсулинорезистентности. Группа людей с избыточным весом тела могла иметь инсулин в норме, но причиной болезни послужило накопление жира в печени.

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Уровень сахара в крови регулируется двумя гормонами: инсулином, который снижает уровень глюкозы в крови, и глюкагоном, который его повышает. Под влиянием этих гормонов печень играет важную роль в регулировании уровня глюкозы путем ее производства и перераспределения.

Чтобы объяснить связь между митохондриями клеток печени, ожирением и диабетом, ученые сосредоточили свои исследования на белке OPA1, который поддерживает структуру митохондрий. Для этого они отключили его у мышей и проследили за последствиями.

Исследование показало, что без OPA1 печень теряла способность вырабатывать глюкозу всего за несколько недель.


Жировая дистрофия печени опасное заболевание

Впоследствии ученые решили наблюдать за здоровыми мышами и обнаружили, что печень производила глюкозу независимо от гормональных факторов. При избытке жира в печени такое производство глюкозы может привести к диабету.

Выводы исследования объясняют развитие сахарного диабета второго типа с жировой дистрофией печени кроме очевидного дисбаланса инсулина.

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Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение Диабет
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