Диабетическая нейропатия: почему возникает, симптомы и как лечить

Диабетическая нейропатия – поражение периферической нервной системы, что является одним из самых частых осложнений сахарного диабета. И служит основным фактором развития диабетической стопы.

Уже на момент постановки диагноза сахарный диабет 2 типа клинические признаки нейропатии оказываются у 10% пациентов, а через 5-10 лет – у 50%, рассказала врач-эндокринолог Полина Фукаляк.

Также по теме: Сахарный диабет: как выявить, группы риска и профилактика

Наличие диабетической нейропатии, особенно с поражением вегетативных волокон, у больных сахарным диабетом повышает риск смерти.

Почему возникает диабетическая нейропатия?

Ключевую роль играет гипергликемия. Гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) может приводить к повреждению нервной ткани путем различных механизмов. На развитие диабетической нейропатии может влиять и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).

Хроническая дистальная сенсомоторная полиневропатия – наиболее частая форма диабетической нейропатии, преимущественно поражает аксоны нервных волокон.

Симптомы диабетической нейропатии

Симптоматика начинается с нижних конечностей. Появляется болевая и температурная чувствительность. Часто отмечается и развитие вегетативной нейропатии, что проявляется, в частности, сухостью кожи, отеком и снижением температуры стоп.

В меньшей степени и на поздних этапах страдают крупные волокна, которые обеспечивают чувствительность, и в гораздо меньшей степени – двигательные волокна. Поэтому слабость и атрофия мышц у большинства больных отсутствуют или бывают выражены слабо.

Диабетическая нейропатия – симптомы Все симптомы наблюдаются в ногах:

Боль;

Онемение;

Ощущение холода;

Покалывания, которые могут проявляться спонтанно или при прикосновении;

Сухость кожи;

Отек.

Боль может быть жгучей, режущей, которая разрывает, пронизывает, реже – тупой. Часто она возникает в покое и усиливается в ночное время, нарушая сон. Кожа начинает очень сильно болеть. В типичных случаях больной не может переносить даже прикосновения шерстяного одеяла и обычного постельного белья.



Все о диабете \ инфографика Здоровье 24

Диагностика заключается в тщательном обследовании, неврологическом осмотре, проведении электронейромиографии. При необходимости проводится ЭКГ, УЗИ брюшной полости, гастроскопия.

Лечение диабетической нейропатии

Лечение заключается в адекватном подборе диабетических препаратов. Многочисленные исследования, проведенные в последние годы доказали, что достижение оптимального уровня глюкозы в крови в течение суток препятствует развитию диабетической нейропатии. Невролог назначает чаще всего симптоматическую терапию, в которую включается комплекс витаминов группы В, альфа-липоевая кислота, хорошо зарекомендовали при невропатической боли габапентин, трициклические антидепрессанты.

Лечение диабетической нейропатии народными методами

Нет ни одного метода нетрадиционной медицины, который подтвердил свою эффективность в лечении диабетической нейропатии. Призываем вас не экспериментировать и не использовать народную медицину для этого, это может иметь очень негативные последствия, так как заболевание может привести к смерти. Если вам рекомендуют использовать какой-то альтернативный метод, то делайте это только с разрешения врача и параллельно с традиционным лечением.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.