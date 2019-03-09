Диарея: что это, диета и питание

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Диарея: питание, диета
Диарея: питание, диета / carolinadigestive.com

Диарея – это нарушение в работе кишечника. Оно сопровождается спонтанными и частыми выделениями жидкого стула и, как правило, обезвоживанием организма.

Диарея может сопровождаться такими симптомами – спазматические боли в животе, экстренные позывы и недержание. Различают три типа диареи: острая водянистая, острая кровавая, стойкая диарея, выделяют еще хроническую (она длится более месяца).

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Диарею может вызвать пищевое отравление, бактериальная или вирусная инфекция, пишет диетолог Екатерина Павлова. Среди причин еще выделяют отравления нитратами (привет молодые овощи и фрукты), заболевания органов желудочно-кишечного тракта, передозировка препаратов.

При диарее привычный режим питания следует отложить на определенное время, чтобы не спровоцировать продолжение этого состояния.

Диета при диарее у взрослых: правила

1. Обязательно пьем много воды, можно после каждого приступа поноса. Воду немного подсаливать.
2. Едим продукты, имеющие укрепляющее действие – рис, сухарики из цельнозернового хлеба.
3. Мясо, рыбу и мясные бульоны можно в небольших количествах, только в том случае, если вы их хотите.

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4. Следует полностью исключить из рациона овощи и фрукты в свежем виде. Можно только запеченные, отварные, тушеные.
5. Во время обострения не употребляйте любые молочные продукты.
6. Можно есть продукты, содержащие калий – фасоль, картофель в мундире, тыква, и тому подобное.
7. Орехи, кофе и чай, газированные напитки исключить полностью на весь период диареи.

Питание детей и пожилых людей при диарее

Для них диарея может иметь опасные последствия. При этом состоянии может быстро наступить обезвоживание.

Харчування дітей при діареї
Питание детей при диарее

 
Врач Екатерина Павлова
"Если понос 4-5 раз в сутки и более, вы видите, что ребенок пребывает в состоянии апатии, он мало пьет и изо рта есть запах ацетона – срочно вызывайте скорую и в стационар"

Если состояние стабильное, запаха ацетона нет, – даем постоянно воду.

Принципы питания такие же, как и у взрослых. Если ребенок на грудном вскармливании, то нужно продолжать кормить грудью.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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