Диарея: что это, диета и питание
Диарея – это нарушение в работе кишечника. Оно сопровождается спонтанными и частыми выделениями жидкого стула и, как правило, обезвоживанием организма.
Диарея может сопровождаться такими симптомами – спазматические боли в животе, экстренные позывы и недержание. Различают три типа диареи: острая водянистая, острая кровавая, стойкая диарея, выделяют еще хроническую (она длится более месяца).
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Диарею может вызвать пищевое отравление, бактериальная или вирусная инфекция, пишет диетолог Екатерина Павлова. Среди причин еще выделяют отравления нитратами (привет молодые овощи и фрукты), заболевания органов желудочно-кишечного тракта, передозировка препаратов.
При диарее привычный режим питания следует отложить на определенное время, чтобы не спровоцировать продолжение этого состояния.
Диета при диарее у взрослых: правила
1. Обязательно пьем много воды, можно после каждого приступа поноса. Воду немного подсаливать.
2. Едим продукты, имеющие укрепляющее действие – рис, сухарики из цельнозернового хлеба.
3. Мясо, рыбу и мясные бульоны можно в небольших количествах, только в том случае, если вы их хотите.
4. Следует полностью исключить из рациона овощи и фрукты в свежем виде. Можно только запеченные, отварные, тушеные.
5. Во время обострения не употребляйте любые молочные продукты.
6. Можно есть продукты, содержащие калий – фасоль, картофель в мундире, тыква, и тому подобное.
7. Орехи, кофе и чай, газированные напитки исключить полностью на весь период диареи.
Питание детей и пожилых людей при диарее
Для них диарея может иметь опасные последствия. При этом состоянии может быстро наступить обезвоживание.
Питание детей при диарее
Если состояние стабильное, запаха ацетона нет, – даем постоянно воду.
Принципы питания такие же, как и у взрослых. Если ребенок на грудном вскармливании, то нужно продолжать кормить грудью.
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