Диета при диабете: основные принципы питания

Соблюдая диету при сахарном диабете можно достичь снижения уровней гликемии и гликированного гемоглобина почти в 2 раза. Об этом свидетельствуют исследования ученых.

Врач-диетолог Инна Король назвала принципы питания при диабете.

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1. Приемы пищи должны быть регулярными, в одно и то же время. Недопустимо голодать, ведь это может привести к гипогликемии и даже коме.

2. Перекусы при диабете под запретом. Количество приемов пищи должно быть 4-6, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы.

3. Исключаем продукты пищевой промышленности:

• колбаса

• консервы

• вяленое

• копченое мясо

• полуфабрикаты

Оставляем минимально обработанное и максимально органичное.

4. Диета должна быть зеленой, овощи стоит употреблять лишь по цветовому признаку:

1. брокколи

2. капуста

3. салат

4. огурцы

5. кабачки

5. Привычные крупы заменяем на бобовые:

• горошек

• соя

• нут

Можно есть бурый рис и овсянку.

6. Мясо можно только диетическое:

1. курица

2. индейка

3. нежирная говядина

4. крольчатина

Употреблять необходимо только вареное, тушеное или приготовленное на пару. Жареное под запретом.⠀

7. Яйца – 2 штуки в день в виде омлета.

8. Фрукты лучше заменить ягодами.

9. Рыба:

• лосось

• тунец

• треска

• палтус

Они насытят организм белком и полезными ненасыщенными жирными кислотами. Рыбу готовим на пару, варим.

Ни в коем случае не жарим и не стоит использовать панировку. Рыба в тесте, сухарях – гликемическая бомба.

10. Орехи можно есть. Горсть орехов – кладезь витаминов, полезных жиров. Гарантирует сытость.

11. Хлеб – только цельнозерновой. Никаких булочек, выпечки, белого хлеба.

12. Молочные продукты можно в ограниченных количествах. Можно нежирный йогурт без добавок или же стакан молока.

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13. Соусы к блюдам должны быть нежирными и простыми. Лучше всего делать соусы самостоятельно, к примеру, измельчите помидоры.

14. Кофеин можно употреблять только при симптомах гипогликемии.

Кофе хотя и не содержит сахаров, но поднимает уровень кортизола, который приводит к повышению глюкозы в крови.

По словам врача, такая диета в течение 8 недель дает положительный эффект.

Помните! Диету при диабете может назначить только эндокринолог или диабетолог после изучения состояния здоровья.

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