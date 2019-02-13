Диетолог назвала три важных правила здорового питания

О здоровом питании сегодня говорит чуть ли не каждый человек. Если говорить о диетах и изнурительных часах в спортзале, то они обычно имеют временный эффект – после отказа от них лишние килограммы вернутся.

Правильное питание – лучший способ для тех, кто хочет достичь желаемого результата без стрессов и вреда, пишет диетолог Светлана Фус.

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Важно соблюсти три правила здорового питания.

Правило №1. Соотношение поступления и расхода энергии

То есть, это гармоничная пропорция энергии, которая поступает с пищей, и энергии, которую человек тратит. То есть если человек будет употреблять больше энергии, чем потратит, тогда это плохо повлияет на фигуру.

Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно тратя энергию.



Высчитывайте калорийность продуктов

Вы можете самостоятельно рассчитать количество калорий, которые вы потребляете и количество калорий, которые тратите в спортзале.

Правило №2. Сбалансированное меню

Ежедневный рацион должен содержать все необходимые для организма вещества – различные белки, полезные жиры и углеводы.

Достаточно сложно самостоятельно разработать индивидуальную систему питания, которая больше всего подходит для удовлетворения всех физиологических потребностей. Для этого можно обратиться за помощью к эксперту, который подберет сбалансированный рацион.

Министерство здравоохранения советует употреблять:

300 граммов овощей за 5-6 порций;

75 граммов бобовых;

2-3 рыбные блюда в неделю;

преимущественно мясо птицы;

1-2 яйца в день;

70 граммов цельнозерновых продуктов, орехов и семян для женщин в день;

90 граммов цельнозерновых продуктов, орехов и семян для мужчин ежедневно;

300 граммов фруктов по 2 порции в сутки;

2-3 порции кисломолочных продуктов низкой и умеренно низкой жирности в сутки.

Тарелка здорового питания от Минздрава

Правило №3. Режим приема пищи

Половина успеха похудения заключается в том, чтобы правильно подобрать рацион, а другая половина – умелое чередование продуктов. Важным также является их регулярность употребления, количество, время суток.

К примеру, фрукты можно есть, как и в первой половине суток, так и во второй. Главное при этом – знать меру. Чувствуете насыщения, но не тяжесть – совет для того, чтобы понять, съели ли вы достаточно.

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