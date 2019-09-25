Для чего нам сновидения: неожиданный ответ ученых

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Для чего нам сновидения: неожиданный ответ ученых

По мнению ученых, во время сна мозг сортирует воспоминания и стирает из памяти ненужную информацию.

Биологи из Японии и США изучили работу нейронов, активных во время фазы быстрого сна, когда нас посещают сновидения.

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Судя по всему, это активный процесс, связанный с прунингом – сокращением числа синапсов (контактов между нейронами), которое происходит прежде всего в гиппокампе. Авторам исследования впервые удалось продемонстрировать этот механизм.

Биологи изучили гормоны гипоталамуса, регулирующего циклы сна и бодрствования, и обратили внимание на клетки, вырабатывающие меланин, который концентрирует гормон.

Під час сну стираються зайві спогади
Во время сна стираются лишние воспоминания

Более чем половина (53%) этих клеток активны во время фазы быстрого сна, а в период бодрствования активность демонстрируют лишь треть (35%). Около 12% клеток оставались активны в любое время.

Ученые выборочно включали и подавляли активность подобных нейронов у мышей. Грызунов знакомили с новыми предметами, после чего влияли на определенные нейроны. Как и предполагали исследователи, активация клеток ухудшала способность животных запоминать новый опыт. Этот эффект наблюдался только во время фазы быстрого сна.

Вывод: во время сна у людей активизируются клетки, которые помогают мозгу стереть ненужную информацию. Если они активны, то мозг их намного хуже запоминает.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Мозг Сон
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