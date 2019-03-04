Для владельцев аптек установили строгие требования
Новая редакция законопроекта содержит ряд требований к предпринимателям, открывающим аптечные учреждения.
Новые изменения внесли именно в законопроект, который направлен на обеспечение экономической конкуренции и защиту прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.
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Для владельцев аптек предусмотрены следующие требования:
- обязательно иметь фармацевтическое образование (документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация";
- иметь сертификат провизора-специалиста, выданный учреждением последипломного образования, либо удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории.
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Источник: 24 Канал
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