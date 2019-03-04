Для владельцев аптек установили строгие требования

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Владельцы аптек должны иметь фармобразование
Владельцы аптек должны иметь фармобразование / kremlinrus.ru

Новая редакция законопроекта содержит ряд требований к предпринимателям, открывающим аптечные учреждения.

Новые изменения внесли именно в законопроект, который направлен на обеспечение экономической конкуренции и защиту прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.

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Для владельцев аптек предусмотрены следующие требования:

  • обязательно иметь фармацевтическое образование (документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация";
  • иметь сертификат провизора-специалиста, выданный учреждением последипломного образования, либо удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории.

 

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства
Источник: 24 Канал
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