Для чего нам нужен юмор

Юмор – одна из важных составляющих в социуме, ведь он порождает смех и хорошее настроение. Однако позитив – не единственное преимущество хорошего чувства юмора.

Современные психологи предполагают, что юмор является одним из весомых факторов при половом отборе, сообщает Постнаука.

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В обществе принято считать, что хороший юмор – признак хорошего интеллекта. Однако это не совсем так, ведь человек может иметь высокий интеллект и вовсе не владеть ремеслом "острого слова". На самом деле юмор является признаком скорее креативности, ведь именно она помогает человеку искать нестандартные пути решения.

Важно то, что юмор играет существенную роль в коммуникации с людьми. Рациональный человек не имеет таких коммуникативных навыков, а также не настолько готов к жизни в социуме.

Стоит отметить, что сейчас юмор играет некую роль "идентификации", ведь благодаря ему молодые люди ищут себе новых друзей или даже партнеров. Часто в компании появляется свой специфический юмор и мемы, что автоматически разделяет компанию друзей и других людей на "своих" и "чужих".

Также исследователи пришли к выводу, что юмор – это способность замечать противоречия и умение решать их положительно.

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