Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой

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Медицинская реформа – это "афера года", "каламбур и чушь", "геноцид украинцев" – именно с такими заявлениями еще полгода назад выступали те, кто сегодня возглавляют министерство здравоохранения. Мол, реформа хорошая и ее надо продолжать.

Прошлое Скалецкой

Зоряна Скалецкая – новая министр здравоохранения. Более известная как Зоряна Черненко. Интересно, что за день до своего назначения министром она вернула девичью фамилию Скалецкая. И это не удивительно, так как Зоряна Скалецкая всесторонне убеждает нас в необходимости продолжения медицинской реформы. А вот Зоряна Черненко была одним из главных ее критиков, а в свое время даже выступала в поддержку Юлии Тимошенко и ее нового "курса перемен".

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Зоряна на форуме Юлии Тимошенко критикует медицинскую реформу вместе с самой лидером "Батькивщины", Ольгой Богомолец и другими ярыми противниками изменений в системе здравоохранения. Еще 2 года назад новая глава Минздрава выступала на региональном форуме и рассказывала, что реформа здравоохранения – это полный "каламбур и бред".

Но уже через полгода, назначив Зоряну Черненко, а теперь уже Скалецкую, руководить медициной в стране, нас заверили, что отката реформы не будет. Новая министр все продолжит и даже улучшит. Вот только, к сожалению, в реформу и улучшения верится с трудом, когда большинство людей и советников из окружения новой главы Минздрава – это люди времен Богатыревой и наибольшие противники той реформы, продолжать которую они должны советовать новому руководству.

Скандалы, в которые попадали заместители Скалецкой

► Ольга Голубовская

Так, например, одной из советниц новой министра стала Ольга Голубовская, которая во времена регионалки Богатыревой занимала должность главного инфекциониста страны. Именно она "продвигала" устаревшие и более дорогие препараты для лечения гепатита С, поскольку единственным поставщиком их в стране был одиозный фармацевтический дистрибьютор Петр Багрий. Именно его до Майдана связывали с большинством схем по закупке лекарств, работавших во времена Богатыревой.

Засветилась советница когда-то и в скандале с препаратом "Альфапег" для лечения гепатита С, который она так же продвигала для закупок за государственный счет. Интересно, что позже из-за недобросовестных клинических исследований этот препарат лишили регистрации. То есть главный инфекционист страны продвигала на государственные закупки препарат, который не имел нормальных клинических исследований.

Однією з радниць нової міністерки стала Ольга Голубовська
Одной из советниц новой министра стала Ольга Голубовская

Не поменяла свой "курс работы" госпожа Голубовская и сейчас. Несколько недель назад разразился новый коррупционный скандал: оказалось, что она получала гонорары от фармацевтической компании, чей препарат заставляла включить в государственные закупки.

Препарат не обычный, а по 4 тысячи долларов за курс, в то время как аналог, который закупает государство, стоит 100 долларов за курс. В 40 раз дороже хотела заставить покупать государство препарат врач, вместо того, чтобы пролечить больше больных. Выплаты же гонораров ей от компании-производителя дорого препарата, конечно же, всего лишь случайность. Стоит ли говорить о том, что после бегства Богатыревой Ольгу Голубовскую из Минздрава все же уволили, после чего она стала одним из главных критиков реформы.

► Андрей Гук

Еще одним советником новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой стал Андрей Гук, заместитель директора по научно-организационной работе Института нейрохирургии им. Ромоданова. Он тоже был критиком медицинской реформы и ходил на акции протеста.

Выйти "на тропу войны", как ни странно, его заставило не несогласие с отдельными идеями реформы, а отказ Украины от закупки лекарств страны-агрессора. Однако, это не помешало новой команде в министерстве назначить его советником, который должен, по их словам, также продолжать реформу.


Андрей Гук

Согласно закону, Гук не был обязан подавать декларацию, но его руководитель – главный врач Института нейрохирургии Евгений Педаченко – ее подал. Господин Педаченко вместе с женой задекларировали 5 земельных участков, 2 дома, один из которых на 400 квадратных метров в элитном пригороде Киева, 2 квартиры, одна из которых в Крыму, и элитное авто Audi Q7. Наличными в семье на двоих задекларировано почти 100 тысяч долларов. И это все – за годы работы в системе здравоохранения, при мизерных зарплатах врачей и медицинского персонала.

► Александр Чумак

Еще один новый советник Зоряны Скалецкой – Александр Чумак. Он бизнесмен и совладелец одной из фармацевтических компаний Украины. Видимо, новая команда Минздрава никогда не слышала словосочетания "конфликт интересов", а тут все еще интереснее. Александр Чумак является близким соратником Петра Багрия. Того самого одиозного фармацевтического дистрибьютора, компании которого выигрывали более чем 90% тендеров по отдельным программам государственных закупок лекарств во времена Богатыревой.

Как видим, команда нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой – это хорошо забытые кадры времен Богатыревой, которая сбежала из Украины после Майдана из-за схем дерибана. Это люди, которые нещадно критиковали реформу, которая позволила поднять зарплаты семейным врачам минимум вдвое. Теперь они достигают, в зависимости от количества пациентов, около 25 тысяч гривен в месяц.

С нового года реформа должна дойти от семейных врачей до поликлиник и больниц. Это позволит значительно поднять зарплату врачам и медицинскому персоналу там, а украинцам – не платить дополнительные “благодарности” со своих карманов врачам. Случится ли это с командой антиреформаторов медицины в Минздраве – это вопрос, ответ на который мы увидим уже с 1 января 2020 года.

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Автор: Александра Устинова
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Видеоблоги Бизнес Скандал Зоряна Скалецкая (Бес)платная медицина Медицина Взятка
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