Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой

Медицинская реформа – это "афера года", "каламбур и чушь", "геноцид украинцев" – именно с такими заявлениями еще полгода назад выступали те, кто сегодня возглавляют министерство здравоохранения. Мол, реформа хорошая и ее надо продолжать.

Прошлое Скалецкой

Зоряна Скалецкая – новая министр здравоохранения. Более известная как Зоряна Черненко. Интересно, что за день до своего назначения министром она вернула девичью фамилию Скалецкая. И это не удивительно, так как Зоряна Скалецкая всесторонне убеждает нас в необходимости продолжения медицинской реформы. А вот Зоряна Черненко была одним из главных ее критиков, а в свое время даже выступала в поддержку Юлии Тимошенко и ее нового "курса перемен".

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Зоряна на форуме Юлии Тимошенко критикует медицинскую реформу вместе с самой лидером "Батькивщины", Ольгой Богомолец и другими ярыми противниками изменений в системе здравоохранения. Еще 2 года назад новая глава Минздрава выступала на региональном форуме и рассказывала, что реформа здравоохранения – это полный "каламбур и бред".

Но уже через полгода, назначив Зоряну Черненко, а теперь уже Скалецкую, руководить медициной в стране, нас заверили, что отката реформы не будет. Новая министр все продолжит и даже улучшит. Вот только, к сожалению, в реформу и улучшения верится с трудом, когда большинство людей и советников из окружения новой главы Минздрава – это люди времен Богатыревой и наибольшие противники той реформы, продолжать которую они должны советовать новому руководству.

Скандалы, в которые попадали заместители Скалецкой

► Ольга Голубовская

Так, например, одной из советниц новой министра стала Ольга Голубовская, которая во времена регионалки Богатыревой занимала должность главного инфекциониста страны. Именно она "продвигала" устаревшие и более дорогие препараты для лечения гепатита С, поскольку единственным поставщиком их в стране был одиозный фармацевтический дистрибьютор Петр Багрий. Именно его до Майдана связывали с большинством схем по закупке лекарств, работавших во времена Богатыревой.

Засветилась советница когда-то и в скандале с препаратом "Альфапег" для лечения гепатита С, который она так же продвигала для закупок за государственный счет. Интересно, что позже из-за недобросовестных клинических исследований этот препарат лишили регистрации. То есть главный инфекционист страны продвигала на государственные закупки препарат, который не имел нормальных клинических исследований.



Одной из советниц новой министра стала Ольга Голубовская

Не поменяла свой "курс работы" госпожа Голубовская и сейчас. Несколько недель назад разразился новый коррупционный скандал: оказалось, что она получала гонорары от фармацевтической компании, чей препарат заставляла включить в государственные закупки.

Препарат не обычный, а по 4 тысячи долларов за курс, в то время как аналог, который закупает государство, стоит 100 долларов за курс. В 40 раз дороже хотела заставить покупать государство препарат врач, вместо того, чтобы пролечить больше больных. Выплаты же гонораров ей от компании-производителя дорого препарата, конечно же, всего лишь случайность. Стоит ли говорить о том, что после бегства Богатыревой Ольгу Голубовскую из Минздрава все же уволили, после чего она стала одним из главных критиков реформы.

► Андрей Гук

Еще одним советником новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой стал Андрей Гук, заместитель директора по научно-организационной работе Института нейрохирургии им. Ромоданова. Он тоже был критиком медицинской реформы и ходил на акции протеста.

Выйти "на тропу войны", как ни странно, его заставило не несогласие с отдельными идеями реформы, а отказ Украины от закупки лекарств страны-агрессора. Однако, это не помешало новой команде в министерстве назначить его советником, который должен, по их словам, также продолжать реформу.



Андрей Гук

Согласно закону, Гук не был обязан подавать декларацию, но его руководитель – главный врач Института нейрохирургии Евгений Педаченко – ее подал. Господин Педаченко вместе с женой задекларировали 5 земельных участков, 2 дома, один из которых на 400 квадратных метров в элитном пригороде Киева, 2 квартиры, одна из которых в Крыму, и элитное авто Audi Q7. Наличными в семье на двоих задекларировано почти 100 тысяч долларов. И это все – за годы работы в системе здравоохранения, при мизерных зарплатах врачей и медицинского персонала.

► Александр Чумак

Еще один новый советник Зоряны Скалецкой – Александр Чумак. Он бизнесмен и совладелец одной из фармацевтических компаний Украины. Видимо, новая команда Минздрава никогда не слышала словосочетания "конфликт интересов", а тут все еще интереснее. Александр Чумак является близким соратником Петра Багрия. Того самого одиозного фармацевтического дистрибьютора, компании которого выигрывали более чем 90% тендеров по отдельным программам государственных закупок лекарств во времена Богатыревой.

Как видим, команда нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой – это хорошо забытые кадры времен Богатыревой, которая сбежала из Украины после Майдана из-за схем дерибана. Это люди, которые нещадно критиковали реформу, которая позволила поднять зарплаты семейным врачам минимум вдвое. Теперь они достигают, в зависимости от количества пациентов, около 25 тысяч гривен в месяц.

С нового года реформа должна дойти от семейных врачей до поликлиник и больниц. Это позволит значительно поднять зарплату врачам и медицинскому персоналу там, а украинцам – не платить дополнительные “благодарности” со своих карманов врачам. Случится ли это с командой антиреформаторов медицины в Минздраве – это вопрос, ответ на который мы увидим уже с 1 января 2020 года.