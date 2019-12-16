Доказано: электронные сигареты провоцируют три тяжелых заболевания

Ученые сообщили о рисках трех опасных заболеваний, развивающихся вследствие курения электронных сигарет.

Американские ученые представили результаты длительного наблюдения за курильщиками и рассказали о связи электронных сигарет с рисками серьезных заболеваний, пишет Medical Express.

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Как проводили исследования

В исследовании принимали участие 32 тысячи участников. Его проводили в период с 2013 – 2016 годов.

Это первое исследование, которое указывает на взаимосвязь электронных сигарет с хроническими респираторными заболеваниями легких.



Ученые исследовали риски респираторных заболеваний / Фото: Unsplash

Использование электронных сигарет на 30% повышает риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.

Самые высокие риски у людей, использующих электронные сигареты вместе с обычными.

У них риски развития хронических заболеваний повышались в три раза по сравнению с теми, кто использовал только электронные сигареты.



Риски заболеваний повышались, если курильщики чередовали курение электронных сигарет с обычными

Это так называемые "двойные пользователи", они получают совокупные риски. Это является важным выводом, ведь лишь незначительный процент людей полностью перешел на электронные сигареты,

– отмечает автор исследования.

Следовательно, авторы подчеркивают, что электронные сигареты усиливают "табачную эпидемию" и наносят серьезный вред организму человека.