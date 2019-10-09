Доказано: мы склонны переедать в компании близких людей

Все любят встречи с родными или друзьями, это хороший повод повеселиться, поговорить, а часто и поесть вместе. Посиделки с близкими заряжают нас эмоциями, хорошим настроением, а ученые говорят, что и избытком калорий.

Исследователи из Университета Бирмингема провели масштабный анализ 42 работ и обнаружили, что потребление пищи в компании провоцирует людей переедать.

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Совместные трапезы с родными заставляют нас переедать

Те люди, которые едят вместе с другими, съедают на 48% больше, чем тогда, когда едят сами.

Например, женщины с избыточным весом в компании съедали на 29% больше, чем тогда, когда ели одни.



Мы съедаем вдвое больше в компании близких людей

В чем причина перееданий

Ученые объясняют такой феномен социальным взаимодействием, которое сформировалось еще нашими предками.

Такое социальное взаимодействие помогало им выжить.

Древние охотники всегда делили еду друг с другом и наедались на случай голода. Это и привело к тому, что привычка переедать сформировалась в контексте совместных трапез.

Поскольку, когда мы едим в компании, мы укрепляем социальные связи, а это также повод переедать.

Интересно, что когда мы едим в компании малознакомых людей, то наоборот съедаем меньше, чем наедине.



Помните, что вы встретились с родными, чтобы хорошо провести время, а не поесть

Как уменьшить вред от совместных трапез

Чтобы минимизировать вред от совместных трапез с родными, старайтесь контролировать количество съеденной пищи.

Выбирайте качественные продукты. Пусть за вашим столом будет больше свежих овощей и фруктов, легких закусок и меньше сладостей.

Помните, что вино и другой алкоголь тоже имеют свою калорийность.

После застолья хорошо прогуляться. А еще лучше – меняйте пищевые привычки.

Иногда семейный субботний обед можно заменить семейным пикником.