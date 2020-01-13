Доказано: нервная система играет ключевую роль в борьбе с инфекциями

Ученые выяснили, что нервная система влияет на распространение бактерий. Новое понимание работы защитных сил организма против бактериальных инфекций открывает новые возможности лечения.

Ученые из Гарварда и Йельского университета обнаружили, что реакция организма на бактериальные инфекции отличается от общепринятого научным сообществом представления.

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До сих пор считалось, что в ответ на бактерии активизируются иммунные клетки. Теперь ученые выяснили, что в борьбе с инфекциями ключевую роль играют нервные клетки кишечника.

Раньше мы считали, что иммунные и кишечные барьерные клетки взаимодействуют между собой для формирования защиты от патогена. На самом деле это не так. Именно нервная система сообщает им, что делать,

– отметил соавтор исследования Ричард Флавелл.

Суть исследования

Эксперименты свидетельствуют, что нервные клетки кишечника высвобождают цитокины, которые борются с инфекцией.

Цитокины – что это? Цитокины-класс пептидов и белков, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме: выживание клеток, стимуляцию или угнетение их роста, дифференциацию, функциональную активность и апоптоз, а также обеспечивают согласованность действия иммунной, эндокринной и нервной систем.

Когда ученые удалили интерлейкин-18 из иммунных клеток мышей, то они все еще могли сопротивляться распространению бактерий сальмонеллы.

Это означает, что ни иммунные клетки, ни барьерные клетки кишечника не отвечают за необходимую организму иммунный ответ.

Однако когда они удалили цитокины из нервных клеток, грызуны стали уязвимыми к инфекциям.

Это указывает на их ключевую роль в борьбе с бактериями,

– резюмировали исследователи.



Ученые удалили из нервных клеток цитокины/Фото:Unsplash

Теперь ученые планируют исследовать новые терапевтические стратегии для атаки на бактерии через нервную систему.

Другое важное оружие в борьбе с инфекциями – сон, подтвердили ученые.

Оказалось, что процессы в организме в ночное время имеют очень важное влияние на способность организма противостоять инфекциям.

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