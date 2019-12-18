Доказано: зимой надо работать меньше

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Почему работать зимой труднее / unsplash.com

Специалисты давно заявили о связи между световым днем и состоянием здоровья. Недостаток света считается одной из причин сезонных аффективных расстройств. А теперь исследователи заявили, что короткий рабочий день может помочь улучшить самочувствие зимой.

 

Исследователи из Австралии объявили результаты исследования работоспособности зимой. Оказывается, мы должны работать меньше, иначе нарушается целостность сна и отдыха, биологические ритмы не синхронизированы, а человек чувствует беспомощность.

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Недостаток солнца

Недостаток солнца влияет на всех: кто-то расстраивается, потому что приходится просыпаться еще до рассвета и возвращаться с наступлением темноты, а кто-то имеет плохое настроение и ощущение беспомощности в течение всех трех месяцев.

Все потому, что мы продолжаем жить в обычном режиме вместо того, чтобы скорректировать свой режим под световой день, отмечают ученые.


Зимой действительно труднее сконцентрироваться на работе / Фото: Unsplash

Если наши естественные ритмы указывают на то, что проснуться нужно в 9 утра, потому что сейчас темный зимний день, но мы все же встаем рано – в 7 утра, мы теряем целостность сна,
– объясняет Грег Мюррей, профессор психологии в Университете Суинберн.

Биологические часы зимой

Природный ритм, или биологические часы – это 24-часовой таймер, который определяет, когда лучше проснуться и заснуть.

Хорошо, когда человек работает в гармонии со своими биологическими ритмами, которые являются главным регулятором того, как на нас действует солнце.

За работу биологических часов отвечают фоторецепторы, расположенные в глубине наших глаз, известные как ipRGC. Они особенно чувствительны к синему свету и играют решающую роль в процессах сна.


Биологические часы должны быть синхронизированы с вашим дневным распорядком / Фото: Unsplash

Надо ли ложиться спать позже?

Стоит также понимать, что если зимой следует просыпаться позже, то это не значит, что и засыпать стоит позже. По словам ученых, в зимние месяцы людям чаще хочется дремать и спать больше.

В частности потому, что зимой организм вырабатывает больше мелатонина.

Лучший способ улучшить работоспособность зимой – приходить на работу позже.

Ваши результаты на работе станут лучше зимой, количество больничных тоже уменьшится,
– отмечают ученые.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Сон
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