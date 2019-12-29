Должен ли человек есть мясо, – ответ Супрун

В действительности же вопрос должен заключаться не в том, что полезнее – вегетарианство или мясоедение, а какой вариант питания подходит состоянию здоровья конкретного человека.

Ульяна Супрун советует учесть некоторые определенные факты, о которых она рассказала на своей странице в Facebook.

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Как лучше питаться

Есть преимущественно фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Сосредоточиться на получении протеина растительного происхождения, а не животного.

Лишь время от времени включать в рацион мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения.

Важно отдавать предпочтение органическому мясу. Хоть оно стоит дороже, но при условии его потребления (не ежедневно) приносит значительно больше пользы.

Не потреблять процессируемые продукты, ограничить потребление сахаров и сладостей.

Такой рацион значительно лучше для здоровья человека. Ведь контролирует вес, улучшает показатели метаболического здоровья (уровень глюкозы, холестерина, профиль липопротеидов) и артериального давления. Также это значительно лучше для здоровья кишечника и сердца. Кроме того, такой тип питания снижает риск сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа.



Употреблять мясо или нет: вопрос не только здоровья, но и экологии / Unsplash

Дополнительные причины сократить употребление мяса

Сейчас среднее количество потребления мяса глобально растет. Темпы роста отличаются от дохода и количества населения. Интересно, что в странах с высоким уровнем дохода общее количество потребления этого продукта уменьшается, со средним – растет, а в странах с низким уровнем – низкое потребление, однако стабильное.

На использование земли для выращивания пищевых продуктов и лесного хозяйства приходится около четверти мировых выбросов парниковых газов. Это примерно та же количество, как от электроэнергии и отопления, и значительно больше, чем от всех видов транспорта на планете.

Производство продуктов животного происхождения, особенно красного мяса, имеет высокий карбоновый след. И несет за собой еще более гибельное влияние на окружающую среду, ведь влияет на выбросы парниковых газов, использование земель и потерю биоразнообразия.

Кроме того, на производство мяса приходится 73% использования антибиотиков в мире. И хоть антибиотики необходимы животным, но и у людей такое мясо формирует устойчивость к антибиотикам.

Организация The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health предлагает употреблять больше фруктов, овощей, орехов и бобовых, и уменьшить количество потребления мяса и молочных продуктов.

Тип питания, когда рацион человека в основном базируется на растительной пище и иногда животной, имеет название flexitarian diet.

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