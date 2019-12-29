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Должен ли человек есть мясо, – ответ Супрун

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Должен ли человек есть мясо / Unsplash

В действительности же вопрос должен заключаться не в том, что полезнее – вегетарианство или мясоедение, а какой вариант питания подходит состоянию здоровья конкретного человека.

Ульяна Супрун советует учесть некоторые определенные факты, о которых она рассказала на своей странице в Facebook.

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Как лучше питаться

  • Есть преимущественно фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.
  • Сосредоточиться на получении протеина растительного происхождения, а не животного.
  • Лишь время от времени включать в рацион мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения.
  • Важно отдавать предпочтение органическому мясу. Хоть оно стоит дороже, но при условии его потребления (не ежедневно) приносит значительно больше пользы.
  • Не потреблять процессируемые продукты, ограничить потребление сахаров и сладостей.

Такой рацион значительно лучше для здоровья человека. Ведь контролирует вес, улучшает показатели метаболического здоровья (уровень глюкозы, холестерина, профиль липопротеидов) и артериального давления. Также это значительно лучше для здоровья кишечника и сердца. Кроме того, такой тип питания снижает риск сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа.


Употреблять мясо или нет: вопрос не только здоровья, но и экологии / Unsplash

Дополнительные причины сократить употребление мяса

Сейчас среднее количество потребления мяса глобально растет. Темпы роста отличаются от дохода и количества населения. Интересно, что в странах с высоким уровнем дохода общее количество потребления этого продукта уменьшается, со средним – растет, а в странах с низким уровнем – низкое потребление, однако стабильное.

На использование земли для выращивания пищевых продуктов и лесного хозяйства приходится около четверти мировых выбросов парниковых газов. Это примерно та же количество, как от электроэнергии и отопления, и значительно больше, чем от всех видов транспорта на планете.

Производство продуктов животного происхождения, особенно красного мяса, имеет высокий карбоновый след. И несет за собой еще более гибельное влияние на окружающую среду, ведь влияет на выбросы парниковых газов, использование земель и потерю биоразнообразия.

Кроме того, на производство мяса приходится 73% использования антибиотиков в мире. И хоть антибиотики необходимы животным, но и у людей такое мясо формирует устойчивость к антибиотикам.

Организация The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health предлагает употреблять больше фруктов, овощей, орехов и бобовых, и уменьшить количество потребления мяса и молочных продуктов.

Тип питания, когда рацион человека в основном базируется на растительной пище и иногда животной, имеет название flexitarian diet.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Диеты
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