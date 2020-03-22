Донорство во время карантина: медики бьют тревогу

Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или требуют срочных операций.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с хроническими болезнями, во время операций, родов и для пострадавших от несчастных случаев. Сейчас еще кровь есть, но за время карантина ситуация значительно ухудшается и количество запасов стремительно уменьшается.

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"Кроме того, что ограничен трафик по городу, все закрыли учебные заведения, а как раз представители высших учебных заведений наши частые активные доноры. И, соответственно, буквально за неделю начали у нас снижаться запасы", – пояснил директор КНП Киевский городской центр крови Александр Сергиенко .

Кроме того, из-за многочисленных фейков и паники люди боятся заразиться или заразить других.

Центры крови строго придерживаются карантинных мероприятий:

В помещении, которое еще и регулярно обрабатывается, разрешено находится не более 10 лицам.

Доступны дезинфекторы.

Действует предварительная запись на точное время сдачи и медики еще более тщательно осматривают потенциального донора.

"Ризы, гипотетически, передачи есть, но он пока не доказан. Это первое. Второе – для того, чтобы обезопасить реципиента мы на входе донору проводим термометрию и проводим анкетирование", – пояснил Сергиенко.

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Донора расспрашивают, в частности, не путешествовал он в последнее время и не общался ли с потенциально инфицированными. Кроме того, сданная кровь будет под карантином по меньшей мере две недели и если у донора подтвердят Covid-19, кровь на переливание не дадут. О проблеме знают и в Центре общественного здоровья – именно поэтому сейчас медики отказались от плановых операций.

"Каждый день минимум 30 доноров должно приходить в Центр крови, чтобы поддержать все больницы, чтобы они могли ургентно оказывать помощь. Такая ситуация еще в Одесской и Полтавской областях", – сказала руководитель отдела безопасности крови Центра общественного здоровья Украины Ирина Славинская.



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