Доступное питание осенью: почему сельдь лучше суперфудов
С началом осени у многих людей возникают изменения настроения, напоминают о себе хронические заболевания и вообще чувствуется легкая слабость и меланхолия. Чтобы это предотвратить, диетологи рекомендуют скорректировать рацион.
Доктор-диетолог Екатерина Толстикова для Anywell отмечает, что оптимальное меню в осенний период должно включать печеную картошку, винегрет, сельдь. Не стоит увлекаться новомодными очистными диетами с чиа и сельдереем.
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Почему мы чувствуем слабость осенью
Становится больше пасмурных дней, меньше солнца — и меньше витамина D, которого у украинцев и так дефицит. А следовательно, появляется повышенный запрос на продукты, которые содержат этот витамин: чаще всего это рыба и яйца.
Яйца — надо потреблять обязательно с желтками, ведь именно там содержится витамин D.
Потребляйте яйца с желтками
Что касается рыбы, то это может быть обычная сельдь слабого посола, печень трески или скумбрия, которую можно приготовить на пару или запечь. Конечно, семейство лососевых содержит к тому же и омега-3, но качественный лосось будет стоить значительно дороже.
Съесть этих продуктов много мы не сможем — и не надо пытаться! – но они являются обязательными в рационе.
Такая пища не только пополняет запасы витамина D, но и содержит жирные кислоты, кальций и фосфор, а значит — снижает риск возникновения подавленных и депрессивных состояний.
Почему хочется сладкого
Многим осенью хочется сладостей. Обычно такое происходит, когда человек не доволен своим питанием: он ест, но не получает достаточное количество нутриентов. Поэтому мозг начинает искать другие виды пищи, которые могли бы заполнить эмоциональную потребность в насыщении.
Также, стоит контролировать чувство сытости, потому что осенью есть хочется больше, потому что становится холодно, часть энергии при перерабатывании пищи рассеивается в тепло. Вот мы и едим, чтобы согреться.
Притупить аппетит помогут специи: корица, куркума, тмин, кориандр, розмарин, гвоздика и имбирь.
Специи можно добавлять в блюда и напитки
Стоит добавить в рацион сезонные овощи. Хорошо, чтобы они были разноцветными – это важно не потому, что так веселее: дело в том, что в каждом овоще есть вещества, которые его окрашивают, а они очень влияют на организм на молекулярном уровне.
Скажем, помидоры красные из-за молекул ликопена – это очень полезный антиоксидант, который предотвращает старение и рак толстой кишки.
Продукты с ликопеном лучше есть в обработанном виде, а не в сыром: помидоры — запекать или делать соусы.
Главный герой осеннего сезона – тыква. Это овощ богат бета-каротином — антиоксидантом, который минимизирует воспалительные процессы в организме, улучшает настроение и защищает от респираторных и вирусных инфекций.
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А еще в тыкве достаточно много клетчатки, что делает ее очень полезной для микрофлоры. В общем, чем больше разных овощей будет в вашем рационе — тем лучше.
Какие полезные элементы должны быть в продуктах
Конечно, следует налегать на авокадо, жирную рыбу и орехи, в которых много аминокислот. Но с орехами нужно быть осторожными, они коварнее, чем кажутся. Их нужно дозировать, так как они калорийные и имеют в составе много жира. Орехи важно замачивать перед употреблением и не есть отдельно, а добавлять в салат или кашу.
Очень важный элемент – цинк. Из-за его дефицита возникают проблемы с иммунной системой, а еще с ним связывают заболевания кожи, бронхиальную астму и даже ОРЗ.
Цинк содержится в бобах и цельных крупах, поэтому ешьте не ячневую крупу, а ячмень, не овсяные хлопья, а овес, а также гречку. Эти продукты являются еще и хорошим источником сложных углеводов и витаминов группы B.
Обычная гречка содержит много цинка и железа
Но, как и орехи, бобовые и крупы всегда нужно замачивать перед тем, как готовить, чтобы уровень антинутриентов, в том числе фитиновой кислоты, снижался и не связывал важные микроэлементы.
Также осенью нужно следить за уровнем магния: его дефицит приводит к хронической усталости, тяжести во время включения в работу, проблемам с мышечной и сердечно-сосудистой системами.
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