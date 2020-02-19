Дубилет обнаружил "удивительные махинации" в системе закупки лекарств

"Удивительную схему" вокруг закупок лекарств удалось обнаружить совместно с правительством. Организаторы махинаций уже получили около 20 миллионов гривен и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.

О том, как удалось выявить схему, Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

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Дубилет сообщил, что организаторы уже получили 20 миллионов гривен из государственного бюджета.

Дмитрий Дубилет “Хочу рассказать об удивительной схеме, которую мы обнаружили вместе с Министерством экономики. Организаторы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств, и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн ”.

Дубилет вместе с правительством, Минфином, Минэкономики и другими органами работает над электронной акцизной маркой. Следовательно, он рассказал, что в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками.

Ассоциация в этом заинтересована, потому что подделки приводят к падению продаж. Государство тоже, ведь подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет.

Как отметил Дубилет, сперва им удалось договориться о том, что компании, которые входят в Ассоциацию, заплатят 1 миллион долларов на разработку софта, но именно вокруг лекарств и разгорелась история.

Дмитрий Дубилет Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт — с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется”.

Следовательно, Ассоциация запустила инвестиционный конкурс, в котором победу одержала компания из Гонконга. По словам Дмитрия, компания согласилась разработать софт за 369 млн грн и вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка.

"Вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились",

– прокомментировал Дубилет.

Примечательно, что в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И эта ООО получила от государства 20 млн грн финансирования, на которые она и должна была разработать этот софт.

Дмитрий Дубилет “В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой оффшор)”.

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