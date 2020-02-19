Дубилет обнаружил "удивительные махинации" в системе закупки лекарств
"Удивительную схему" вокруг закупок лекарств удалось обнаружить совместно с правительством. Организаторы махинаций уже получили около 20 миллионов гривен и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.
О том, как удалось выявить схему, Дмитрий Дубилет написал в Facebook.
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Дубилет сообщил, что организаторы уже получили 20 миллионов гривен из государственного бюджета.
Дубилет вместе с правительством, Минфином, Минэкономики и другими органами работает над электронной акцизной маркой. Следовательно, он рассказал, что в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками.
Ассоциация в этом заинтересована, потому что подделки приводят к падению продаж. Государство тоже, ведь подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет.
Как отметил Дубилет, сперва им удалось договориться о том, что компании, которые входят в Ассоциацию, заплатят 1 миллион долларов на разработку софта, но именно вокруг лекарств и разгорелась история.
Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт — с блокчейном.
Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется”.
Следовательно, Ассоциация запустила инвестиционный конкурс, в котором победу одержала компания из Гонконга. По словам Дмитрия, компания согласилась разработать софт за 369 млн грн и вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка.
"Вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились",
– прокомментировал Дубилет.
Примечательно, что в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И эта ООО получила от государства 20 млн грн финансирования, на которые она и должна была разработать этот софт.
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